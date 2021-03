Changement d’heure fin mars : voulez-vous encore changer finalement ?

Le passage à l’heure d’été le 27 mars prochain ne sera finalement pas le dernier. En 2018, l’Europe avait annoncé la fin du changement d’heure après la mise en place d’une consultation populaire en ligne. Même si le taux de participation avait été assez bas, la décision avait été actée. Un peu plus de deux ans plus tard, les différents pays n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur l’heure à choisir et le projet tomberait à l’eau selon les éditions de Sudpresse. Le changement d’heure, vous en voulez encore finalement ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"Garder l’heure d’été"

Yvette, une auditrice originaire de Spa, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "J’espère qu’on restera à l’heure d’été, ce serait merveilleux de garder une heure de clarté en plus le soir. Mais je crains que ce projet ne tombe à l’eau, car l’Europe ne sait pas se décider." On a tellement besoin de soleil "De plus, j’habite entre deux collines, je perds près de 20 minutes de lumière quand le soleil est bas. Si chaque pays choisit une heure, ça n’ira pas. Je doute qu’on arrive à trouver un accord entre les différents pays de l’Union européenne. Ou alors, pour mettre tout le monde d’accord, on ne change que 30 minutes au lieu d’une heure."

"Garder l’heure d’hiver"

Du côté de Florenville, dans la province de Luxembourg, Raymond est d’un autre avis : " Moi, je préférerais rester à l’heure d’hiver. J’ai souffert de l’heure d’été pendant toute ma vie professionnelle car je travaillais à horaire irrégulier, je devais prester très tôt ou très tard. Je préfère avoir une certaine régularité et être raccord avec le lever du soleil, même s’il ne faut pas oublier qu’en hiver, on a encore une heure d’avance par rapport à l’horaire solaire. Dans le temps, on restait à l’heure d’hiver et l’été se déroulait tout aussi bien."

"Passer à l’heure solaire"

Le débat se conclut à Wanze, dans la province de Liège, avec Charles : "Je ne veux plus du changement d'heure. La solution pour moi, ce serait de passer à l'heure solaire, l'heure réelle. Lorsque le soleil est au zénith, il est midi. Malheureusement, j'ai bien conscience que c'est impossible car l'Europe n'est pas capable de se mettre d'accord sur le changement d'heure. Je préférerais un rythme naturel, mais si on arrive à se décider sur l'heure d'été ou d'hiver uniquement, ça me va aussi. Mais je pense que l'Europe n'arrivera jamais à trancher sur ce sujet."