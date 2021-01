Un chirurgien qui roulait à 94 km/h au lieu de 50 a été acquitté car il a expliqué au tribunal avoir dépassé la vitesse autorisée sans prendre de risque pour opérer en urgence une patiente atteinte d’une péritonite appendiculaire. C’est à lire dans La DH. Alors que le parquet estimait que le chirurgien devait suivre des cours de conduite, la juge a retenu l’état de nécessité. Certains métiers donnent-ils tous les droits sur la route ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"Une urgence vitale n’est pas une question de secondes" Lucien, un auditeur originaire de Liège, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : " Le métier de médecin ne donne pas tous les droits sur la route. J'ai géré un Smur sur la zone de Liège et la première chose qu’on fait est de donner des cours de maîtrise automobile à nos chauffeurs. On leur apprend à calculer les trajets et pour gagner une minute sur un trajet urbain, il faut vraiment rouler très vite. On va donc créer un nouveau problème de santé publique car on est sûr de soi, mais jamais des autres." Chaque année, des ambulances et des camions de pompiers se retrouvent impliqués dans des accidents qui auraient très bien pu être évité, sans excès de vitesse. "Sauver une vie n’est pas une excuse valable. Il n’y a pas que le chirurgien qui sauve la vie d'un patient, c'est un travail d'équipe. En l'attendant, beaucoup de monde à l’hôpital entoure le patient et le prépare. Un chirurgien qui se presse pour gagner 10 secondes pour un patient atteint d’une péritonite, c’est tout à fait illogique. Une urgence vitale n’est pas une question de secondes. Il n'y a aucune raison de risquer un accident pour aller sauver une autre personne. Ça ne vaut pas le coup de dépasser la vitesse pour les quelques secondes d'avance."

" La solution est d’avoir un gyrophare pour s'identifier sur la route" En province de Luxembourg, à Durbuy, Hélène propose une solution : " Mon fils aîné est chef aux urgences et l’hôpital ne leur fournit plus actuellement de véhicule de travail. Il doit donc se déplacer avec sa voiture personnelle et enfreindre le code de la route lorsqu'il est rappelé pour une urgence. Au début, il avait reçu un gyrophare à placer sur le toit de sa voiture, mais il ne tenait pas bien. Je pense néanmoins que la solution reste d’avoir un gyrophare pour s'identifier sur la route, mais un gyrophare qui tient bien."

"Chaque seconde compte" Jean-François de Montignies-sur-Sambre en province de Hainaut poursuit et conclut : " Je pense également que certains métiers comme les chirurgiens ou les pompiers qu’on rappelle sont prioritaires et devraient avoir un gyrophare pour se signaler. J’ai moi-même eu un problème de santé qui nécessitait rappeler un chirurgien d'urgence et s’il avait respecté les vitesses sur la route, je ne serais plus là. Chaque seconde compte. Je pense que cela concerne tous les métiers qui sauvent des vies. "