Céline : " Ma fille s'est fracturé les deux os de l'avant-bras "

Un urgentiste voudrait faire interdire les trampolines parce qu’ils entraînent des risques d’entorse, de fracture, de paralysie, voire même la mort… C’est si dangereux les trampolines, il faut les interdire ?

Interrogé par La DH à propos des dangers des trampolines, un urgentiste du CHR Citadelle à Liège explique que si ça ne tenait qu’à eux, ils feraient interdire ces jeux à cause des risques encourus. Le médecin-chef relativise en parlant de prévention nécessaire tout en précisant que les enfants doivent absolument retomber sur leurs pieds car il est potentiellement mortel par exemple de faire un cumulet. En quelques secondes, un enfant qui s’amuse peut subir une entorse, une fracture, être paralysé, voire même mourir. Un trampoline c’est si dangereux, il faut les interdire ?

Pour Céline de La Louvière, il faut interdire les trampolines : " C’est vraiment dangereux. Ma fille faisait du trampoline, on était à côté et elle s’est fracturé les deux os de l’avant-bras. Elle est tombée, a fait un faux rebond sur la toile et s’est retrouvée avec deux os cassés. Elle n’avait que 3 ans, c’était un simple saut. "

Cela s'est passé chez les parents de Céline, elle n'a pas vu de limitation d'âge : " Ça peut arriver même si on est à 1 mètre, c’est inévitable. Ce n’est pas le genre de jouets qu’on peut autoriser aux petits enfants. Les restrictions d’âges doivent être mieux indiquées. "

Sa fille s’est bien remise de l’accident et ne veut plus retourner sur un trampoline. D'ailleurs, son fils de 3 ans ne mettra jamais un pied dessus.