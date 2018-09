Cécile Djunga : " Je me rends compte que je n'arrive plus à gérer tout ça ! "

Ce racisme, Cécile Djunga le vit depuis toujours : " C'est un racisme que je vivais même avant d'arriver à la RTBF, ça fait 29 ans que c'est comme ça. Malheureusement, il y a des gens racistes, il y en aura toujours et il y en a toujours eu mais voilà c'est plutôt un racisme ordinaire et modéré, j'ai jamais été trop victime du racisme au quotidien. Je suis obligée de vivre avec. Si je devais m'arrêter tout le temps, je deviendrais parano, je me dénigrerais sans cesse et je n'avancerais pas. C'est comme ça que j'ai décidé d'avancer. Après ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions c'est vrai, j'aurais peut-être dû porter plainte plus tôt ou réagir plus vite... J'ai toujours voulu me protéger face à cela et j'ai toujours réagi avec humour. C'est comme ça que je réagis, c'est comme ça que j'en parle c'est aussi pour ça que je suis humoriste. C'est d'ailleurs pour ça que je suis devenue humoriste, c'est pour me défendre du racisme que j'avais rencontré durant les castings,... C'est ma manière de me défendre et, hier, j'ai voulu commencer à parler de ça avec humour et puis je me suis complètement retrouvée submergée par mes émotions parce que je me rends compte que je n'arrive plus à le gérer, ça me blesse en fait tout simplement, j'arrive plus trop à en rire et c'est condamnable. Seulement, avant, je ne m'en rendais pas tant compte que ça ".

Cécile Djunga, présentatrice météo à la RTBF : " Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai jamais reçu autant de messages de ma vie, c'est incroyable ce qui se passe ! Jamais j'aurais pensé que ça aurait eu autant d'impact. Cette vidéo, je l'ai faite de manière spontanée et je suis très touchée par les messages des gens donc déjà merci à tout ceux qui m'écrivent. Je suis surtout très heureuse de voir que ça réveille certaines personnes et que ça soulève le débat. C'était mon but finalement et donc tant mieux si ça peut faire bouger les choses ".

"Cela reste une minorité bruyante !"

Cécile Djunga a attendu un an avant de réagir : " J'avais la volonté d'avancer, de me battre, de me défendre par mon travail. Je tiens à le rappeler, cela reste une minorité bruyante. Depuis que je présente la météo, je reçois beaucoup de soutien, des gens qui m'écrivent tous les jours de manière adorable. Malheureusement, à un moment donné, ça commence à se ressentir et c'est pour ça que j'ai toujours voulu favoriser les choses positives parce que je suis quelqu'un de positif. Après, c'est vrai que ces derniers mois, j'avais décidé avec le service météo d'entamer des démarches mais ça met du temps et puis il faut porter plainte. C'est comme si je n'avais pas envie de perdre du temps avec ça mais, aujourd'hui, je me rends compte que c'est extrêmement important et j'ai conscience aussi qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent et qui sont finalement contents que je l'ouvre par rapport à ça. Si ça peut aider d'autres personnes,... ".

Désormais, la présentatrice météo compte bien réagir : " Je vais porter plainte, je vais faire quelque chose de concret par rapport à la loi. Il y a tellement de messages, je vais faire le tri parce que j'ai envie que ces gens soient punis ou du moins qu'il y ait des répercussions. J'ai envie de partager ces messages au grand public. Ce sont des personnes qui n'ont pas honte de leur propos. J'ai leur nom et je ne comprends pas pourquoi je n'ai jamais été plus loin. Je pourrais très bien mettre ces gens en avant et les mettre face à leurs bêtises. J'ai surtout envie d'éveiller les consciences, c'est pour ça que j'ai pris la parole. Beaucoup de gens sont étonnés parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de racisme en Belgique, et tant mieux si maintenant elles s'en rendent compte. Tant mieux également si les personnes persécutées peuvent aussi ouvrir leur coeur et parler, je trouve que c'est très important ".