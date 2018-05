Catherine : " Je ne vois pas le lien ! "

Un député MR propose de lier l’obtention d’un logement social à la maîtrise d’une des langues officielles.

David Weytsman, un député bruxellois MR, s’est exprimé ce week-end dans les colonnes de Sudpresse pour parler du dépôt d’un texte cette semaine qui lie l’obtention d’un logement social à l’apprentissage d’une des langues officielles. Il estime anormal que quelqu’un résidant en Belgique depuis plusieurs années ne puisse s’exprimer ou comprendre une des langues du pays, c’est également un frein pour espérer trouver un boulot. Cela concernerait selon lui 30 à 35% des habitants de logements sociaux en région bruxelloise.

Pas de logement sans apprendre une des langues du pays, est-ce que vous le rejoignez ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans " C'est vous qui le dites ! ".

À ce propos, Catherine de Rixensart fait partie ce matin de ceux qui ne rejoignent pas l'idée : " Je ne vois pas le lien tout simplement. Je ne vois pas le lien entre la langue et le logement social. Ce n'est pas parce qu'on a un logement social qu'on a du travail. Le travail aujourd'hui est, pour beaucoup, un travail peu rémunéré qui empêche de se loger dans le privé. Je trouve que c'est un faux débat et le débat n'est pas là. La difficulté de trouver un emploi n'est pas nécessairement lié à un logement. Ceux qui vivent dans les logements sociaux ont soit un boulot peu rémunéré, soit ils sont malades ou bien ils sont pensionnés. Ce n'est pas éthique de réduire une réalité complexe à un seul paramètre causal comme celui du langage. Et, on peut apprendre une langue mais ce n'est pas une raison pour mettre une épée Damoclès sur la tête d'un individu pour obtenir un logement. Je suis favorable à l'apprentissage des langues mais, uniquement, si cet apprentissage n'est pas lié à la sanction de ne pas bénéficier d'une habitation ".