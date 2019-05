Catherine : « Il faut encourager les jeunes à recourir à la contraception définitive »

Catherine d’Esneux : « Je pense que c’est le bon moment. Je suis persuadée qu’une jeune femme sent déjà assez jeune si elle a envie d’avoir des enfants ou pas. Mais il ne faut pas oublier qu’on vit en 2019. Une jeune personne qui regarde l’avenir et se dit que c’est là-dedans que je vais mettre des enfants, c’est là-dedans qu’ils devront vivre et se battre, elle prend la bonne décision. Ma cancérologue m’a bien expliqué qu’un enfant sur deux, nés en 218, sera atteint d’un cancer. Je pense que ça peut inciter beaucoup de jeunes femmes à réfléchir parce que ce n’est pas quelque chose qui va s’améliorer dans le futur. Ce n’est pas toujours nécessaire d’avoir un enfant dans sa vie. Une fois que le choix est fait, la personne se rend bien compte que ça va être définitif. Le médecin ne doit absolument pas la dissuader si elle a 20 ans, il doit lui expliquer et bien sonder les raisons pour laquelle la personne veut cette stérilisation. Par exemple quand on a subi plusieurs avortements parce qu’on ne supporte pas la pilule contraceptive, je pense qu’il vaut mieux se faire stériliser. Il faut encourager les jeunes à recourir à la contraception définitive. »

L’impact pour la vie et pour la planète

Du côté de Mons, Evantia ne comprend pas ces jeunes femmes qui font ce choix-là : « Ce n’est pas le bon moment, c’est beaucoup trop tôt ! J’ai vécu le parcours du combattant pour avoir un enfant au niveau des inséminations artificielles et des embryons congelés. Elles ne se rendent pas compte de l’impact. Quand elles vont rencontrer l’homme de leur vie, elles vont leur dire qu’elles ne savent pas avoir d’enfant ? ! Comment elles vont justifier cet acte ? Ce n’est pas possible, à 20 ans, d’avoir la maturité de prendre une décision aussi grave. Il y a des milliers et des milliers de méthodes de contraception et que ces messieurs se couvrent ! Peu importe l’avis du psychologue ou l'avis médical, on ne stérilise pas le corps d’une jeune femme à 20 ans parce qu’à 30 ans, comment elle va faire si elle veut un enfant ? ! Après 45 ans, on peut l’envisager, on a sûrement rencontré l’homme de sa vie. C’est une souffrance. Je voudrais que ces femmes aillent voir le centre de fécondation humaine, c’est tout simplement affreux. »

Solange, elle, y voit une décision prise en toute connaissance de cause : « Il y a une question de responsabilité et de conscience de l’état de la planète. Pour ces jeunes qui font ce choix, c’est vraiment une décision pleinement réfléchie parce qu’ils sont engagés dans la préservation de la planète. On est, depuis peu, en dépassement des ressources et on est beaucoup trop nombreux sur la planète. Si on est conscient de la surpopulation, il y a des choix très responsables pour l’avenir de la planète et je trouve que c’est montrer qu’ils sont vraiment matures et qu’ils ont longuement réfléchi à la question. »

