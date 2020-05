Catheline de Burg-Reuland : "Dès la maternelle, il faut apprendre aux enfants à porter un masque"

"C'est horrible, ils n'ont plus de récréation!"

Ce matin sur notre antenne, Catheline s'est exprimée depuis Burg-Reuland, situé en province de Liège et appartenant à la Communauté germanophone : "Je ne comprends pas cette délimitation. Ce qui me choque dans cette image et dans ce que j'entends autour de moi, c'est que nous partons du principe qu'un enfant ne portera d'office pas de masque alors qu'on leur apprend plein d'autres choses. Mais, ici, nous partons du principe que c'est impossible. Nous leur apprenons à trois mois à porter des lunettes s'ils ont des problèmes de vue, que dès qu'ils rentrent dans une piscine, il faut porter un bonnet de bain et tout ça sans s'imaginer qu'ils ne le feront pas. Alors pourquoi dans ce cas-ci nous n'apprenons pas aux enfants à porter un masque et à respecter la distanciation en leur expliquant le pourquoi du comment ?"

Dès la maternelle, il faut des masques pour tous les élèves

Pour Catheline, le port du masque est vraiment essentiel : "Vous voyez l'image que ça donne de voir des enfants séparés ? C'est horrible ! Qu'est-ce qu'ils ont encore comme récréation, comme détente ? Rien du tout. Pourquoi ne pouvons-nous pas apprendre aux petits cette procédure de porter un masque ? Je pense que les parents sont aussi responsables de ça. Dès la maternelle, il faut des masques pour tous les élèves !"