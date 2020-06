Cas de Covid-19 dans deux écoles :"Il faut tout fermer et reprendre en septembre" pour Rosalia de Herstal

"J'ai confiance en ce que l'école a mis en place"

Direction Mouscron, où Ellie fait part de son ressenti suite à cette annonce : "En tant que maman, ma première réaction a été d'appréhender les jours à venir pour mes enfants... Ensuite, on réfléchit et on se dit que c'était quand même attendu même si on espérait que ça n'arrive pas. Donc ça ne change pas ma vision par rapport aux enseignants et à la direction qui ont mis tout en oeuvre pour que tout se passe au mieux pour les enfants. On peut quand même les saluer car je pense que chaque école fait son possible. Maintenant, en tant que parents, nous sommes responsables de nos enfants et c'est à nous à faire attention à eux ; si on les sent malades ou autre, c'est à nous d'être responsables et de ne pas les mettre à l'école pour ne pas qu'ils contaminent d'autres enfants. Si ça arrivait dans l'école de mes enfants, mon cœur me dirait de ne pas les mettre à l'école mais à côté de ça, je ne peux pas non plus ne pas avoir confiance en l'école de mes enfants et tout ce qu'elle a mis en place."