Caroline Désir dévoile son plan contre le harcèlement scolaire

Paul, un auditeur originaire de Liège, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Pour mettre fin au harcèlement scolaire, je pense que les écoles devraient avoir plus de courage. Mon fils était harcelé et à l’époque, l’école a minimisé les faits. Selon moi, on a protégé le harceleur et non la personne harcelée. J’espère que ça ne se passe pas partout comme cela."

Il a "soi-disant" été sanctionné par la direction, mais le harcèlement a continué

"On devrait sanctionner plus durement les harceleurs et prévenir les parents. On devrait aussi sensibiliser davantage les équipes éducatives et les directions. Si les autres élèves voient qu’un harceleur est durement sanctionné, ils n’oseront pas faire la même chose."