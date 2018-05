Carlo Di Antonio devra désormais valider seul la destination finale des animaux saisis

L’Unité wallonne du Bien-Être animal a-t-elle encore une raison d’exister alors que Carlo Di Antonio vient de décider que les avis de saisies seront maintenant donnés par les bourgmestres et les zones de police locales et que lui seul pourra décider du transfert des animaux saisis dans les refuges ? Hier, nous parlions dans " C’est vous qui le dites " de la colère des refuges suite à la décision de transférer 14 animaux à des marchands de bestiaux alors qu’ils avaient été saisis pour maltraitance. Carlo Di Antonio, le ministre wallon en charge du Bien-Être animal a entendu les remarques et va rendre aux bourgmestres et aux zones de police locales la possibilité de saisir des animaux. Ils pourront ensuite être placés dans des refuges, et seul le ministre pourra signer des documents de transfert. Avec ces changements annoncés, l’Unité wallonne du Bien-Être animal a-t-elle encore une raison d’exister ? Carlo Di Antonio, le ministre wallon en charge du Bien-Être animal : "Ce qui s'est passé, c'est que la procédure a été suivie correctement par l'Unité, ce qui a été fait est tout à fait légal ; lorsqu'on procède à une saisie, on dispose de deux mois pour décider d'une destination finale de l'animal et celle-ci peut être le refuge, ou le propriétaire ou quelqu'un désigné par lui si la situation d'accueil s'est améliorée. Les animaux sont arrivés il y a deux mois dans un état déplorable, on a pris beaucoup de soin dans les refuges pour les protéger, pour les soigner, pour les remettre sur pied et puis, on vient les reprendre pour les donner partiellement - 14 sur 80 animaux - à un éleveur dont la finalité serait un jour ou l'autre l'abattoir... C'était maladroit mais légal et correct de le faire. Dorénavant, ces mesures seront prises au cabinet, ce qui permettra de rendre la parole aux refuges qui seront plus facilement concertés au moment de choisir la destination finale."

Une loi anticipée Carlo Di Antonio a voulu anticiper cette loi suite à cette affaire afin de ne plus mettre les refuges qui prennent soin des animaux saisis dans ce genre de situation: "Il y a eu une analyse purement juridique et on n'a pas tenu compte de l'émotion qu'il y avait dans les refuges dans la mesure où ils avaient reçu des animaux dans un état qui était très préoccupant donc venir les reprendre derrière, ce n'est évidemment pas très judicieux et la sensibilité des refuges a été touchée de plein fouet donc il fallait intervenir. La gestion ne va pas changer, c'est simplement la signature qui change donc je devrai valider à chaque fois. La préparation sera toujours faites par les différents services mais la signature finale sera faite par moi-même." Le but était également de donner un ancrage local à ces saisies poursuit le ministre du Bien-Être animal : "L'avis de saisie n'est pas retiré à l'Unité, elle a toujours la capacité de saisie telle qu'elle l'a aujourd'hui mais on y ajoute une capacité de saisie au niveau local. C'est quelque chose qui existait il y a quelques années et nous avions prévu dans le code du bien-être animal - qui suit son chemin législatif et est au Conseil d'État pour le moment - de restaurer cette possibilité des bourgmestres de pouvoir saisir parce que dans un certain nombre de cas, ils sont les plus rapidement informés de cas de maltraitance, ils sont prévenus par des voisins, des associations, des spa etc. Et aujourd'hui, la procédure est devenue un peu longue puisque un échevin du bien-être animal informé de ce genre de situation devait remonter jusque l'Unité située à Namur et même s'ils sont 15, le nombre de demandes à traiter est important et donc on veut rendre - comme ça existait par le passé - la possibilité pour le bourgmestre de prendre cette mesure conservatoire de saisie administrative."

L'Unité du Bien-Être animal satisfait par cette idée Une mesure prévue et dont tout le monde se satisfait comme le conclut Carlo Di Antonio : "C'était quelque chose qui était prévu, ça a été annoncé il y a plus d'un mois... Ce que nous faisons ici, c'est que nous l'anticipons en votant la loi plus rapidement, deux députés vont déposer le texte la semaine prochaine au parlement de manière que dans un mois, ce soit déjà effectif. Ce n'est pas une surprise et globalement, la capacité de saisie est plus grande puisque les fonctionnaires wallons pourront continuer à le faire et au niveau local aussi, via les pouvoirs étendus du bourgmestre."