Carine : "Les ours polaires sont mieux à Pairi Daiza qu'au Pôle nord où ils mourront de faim !"

80 militants anti-zoo ont manifesté hier contre la venue d’ours polaires à Pairi Daiza. 80 manifestants… Vous les encouragez ou ils sont seuls ?

L’organisateur de la manifestation attendait des centaines de personnes, il en a annoncé 200 présents, finalement, ils étaient 80 à protester contre la venue d’ours polaires dans le parc animalier de Brugelette. Malgré l’espace de 5000m2 dédié à cette espèce en voie de disparition et les conditions spécifiquement étudiées pour les accueillir, les militants n’acceptent pas la venue de ces animaux en Belgique. Le parc rappelle de son côté les objectifs de protection et de réinsertion de différentes espèces.

80 manifestants… Vous les encouragez ou ils sont seuls ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

Carine, une auditrice originaire de Tournai, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je ne soutiens pas ces 80 manifestants. J'estime que même si l'ours polaire a sa place au Pôle nord, quand on voit tous les documentaires en ce moment avec la fonte des glaces, avec tous ces ours polaires qui sont en train de mourir d'épuisement et de faim, je me dis que si Pairi Daiza a tout mis en oeuvre pour qu'ils soient bien et que le bien-être animal est respecté, alors qu'ils y aillent pendant un petit moment ! Ils ne seront peut-être pas en sécurité à Pairi Daiza mais est-ce qu'ils le sont au Pôle nord ? Non puisqu'ils sont destinés à y mourir ! Ok, il faut faire un gros effort pour la planète mais je crois que tout le monde n'est pas prêt à le faire et si on peut en sauver quelques uns alors autant agir !"

Bertrand, depuis Tournai, ne soutient pas non plus ces manifestants : "Je connais le parc depuis le début et ça a été le même problème concernant les oiseaux. D'un côté, on voit qu'ils réintroduisent des animaux en liberté alors qu'ils ont disparu de leur biotope donc c'est positif et d'un autre côté, parmi les manifestants, il y en a qui viennent de Liège, vous croyez qui sont venus à pied ? Non, je ne crois pas ! [...] Pour avoir fréquenté régulièrement le parc pendant des années, je vois que les animaux vivent dans des conditions optimales. [...] Mais dans notre pays, dès que quelqu'un veut faire quelque chose, il y a un collectif qui se met contre ! Il faut arrêter d'être contre tout et n'importe quoi ! Avant de manifester, il faut savoir de quoi on parle et je suis sûr que parmi ces manifestants, il y a des moutons et des gens qui n'ont jamais visité le parc!"