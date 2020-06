Carine de Ellezelles : "En Roumanie, c'est l'horreur pour les chiens errants... Il faut les sauver!"

Carine , une auditrice originaire de Ellezelles , en province de Hainaut, travaille pour une association qui importe des chiens depuis la Roumanie. Elle a tenu à témoigner à ce sujet sur notre antenne : "Il faut limiter l'importation des chiots à vendre mais ne pas limiter les sauvetages ! Sur place, c'est une atrocité... Je fais partie d'une association, je me suis rendue deux fois en Roumanie et ce qu'on y voit, c'est l'horreur... Dans les lacs, on retrouve des sacs de chantier dans lesquels des chiens ont été noyés et lestés, on y voit des chiens avec le museau coupé, on a eu des contacts avec des employés roumains qui travaillent dans les fourrières municipales et on y laisse crever les chiens ! Ils n'ont rien à boire, rien à manger, ils se battent entre eux, ils sont mélangés et au bout des 14 jours légaux, on rentre dedans et on massacre tout..."

"J'ai adopté un chien errant de Roumanie"

Du côté de Tubize, dans le Brabant wallon, Sarah est propriétaire d'un chien errant importé en Belgique depuis la Roumanie : "Ma première démarche a été de passer par un refuge en Belgique, je n'avais pas de critère hormis un chien de petite taille qui s'entendrait avec mes chats... Et même aucun critère concernant l'âge ni la race, j'aurais pris le plus vieux, le plus moche, peu importe ! Mais je ne recevais pas de réponses adéquates à mes questions et les refuges auxquels je me suis adressée ne m'ont pas répondu favorablement. Donc je me suis tournée vers des sites internet et je suis tombée là-dessus par hasard."

Les animaux ne connaissent pas la notion de frontières

Sarah recommande ce genre de sauvetage : "J'ai donc pris contact avec une dame qui s'occupe du rapatriement de ces chiens, elle a pris du temps pour me répondre et ça s'est fait dans le respect, on a eu une visite à la maison et elle m'a mise en confiance. Je ne sais pas si tous les vétérinaires pensent de la même façon mais celle qui s'occupe de mon chien est tout à fait pour ce genre d'importation et de sauvetage. Les animaux ne connaissent pas la notion de frontières et il faut être conscient de la manière dont les chiens sont traités là-bas donc il faut comprendre les personnes qui sont sensibles à la cause et qui ont envie de mettre la main à la pâte..."