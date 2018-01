Carine : " Certains travaillent au noir pour s'acheter un nouveau GSM "

Un ouvrier, soupçonné de travailler au noir, est mort sur un chantier en 2015. Aujourd’hui, l’entrepreneur et le maître d’œuvre sont poursuivis pour homicide involontaire. Après cette info, pourquoi encore travailler au noir ou faire appel à des travailleurs non déclarés ?

C’est une histoire dramatique qui s’est déroulée en avril 2015 que l’on peut lire ce matin dans la DH. Bruno décède sur un chantier lors de l’effondrement d’un escalier temporaire. Soupçonné d’être présent pour travailler sans être déclaré car il était en habit de chantier et portait des chaussures de sécurité, aujourd’hui l’entrepreneur et le maître d’œuvre sont poursuivis pour homicide involontaire. L’affaire sera jugée le 19 février. Alors la question pour vous : en connaissant les risques, pourquoi encore travailler au noir ou faire appel à des travailleurs non déclarés ?

Carine de Jumet ne travaille pas au noir mais elle connaît plusieurs personnes qui sont dans le cas. Selon elle, si les travailleurs non déclarés sont aussi si nombreux, c’est à cause du système qui est très taxé. Mais ce n’est pas la seule explication : " Je connais des personnes qui n’ont jamais travaillé de leur vie et qui profitent de ce système. Ce sont eux qui vont chercher les employeurs au noir. "

C'est vrai que certaines personnes n’ont pas le choix, mais d’autres sont au chômage et ne se gênent pas pour profiter du système. Leur première motivation serait l’argent afin de s’offrir de petits plaisirs : " Ils vont travailler au noir quand ils ont besoin d’un peu d’argent. Ils connaissent les risques. Ils travaillent un peu s’ils ont envie d’un nouveau GSM… "