"C'est vous qui le dites" marque une pause pour les fêtes

Après une pause durant Viva For Life, votre émission quotidienne "C'est vous qui le dites" s'arrête encore deux semaines pour laisser place à un programme spécial fêtes de fin d'année et revient dès le lundi 6 janvier.

"C'est vous qui le dites", diffusé sur la Une en télé et sur VivaCité en radio prend un repos bien mérité, après plusieurs mois ininterrompus d'émissions en direct, durant la période des fêtes de fin d'année.

Vous retrouverez un programme spécial fêtes de fin d'année à la place ainsi qu'à celle d'autres émissions !

C'est donc "La Grande Evasion", habituellement diffusée le samedi après-midi, qui occupera cette fois l'antenne de VivaCité de 09h00 et ce jusqu'à 11h00, sauf les jours de Noël et du Nouvel An, où vous pourrez réécouter les meilleurs moments des "Nouveaux Enfants de Chœur" dans une version Best Of, de 09h00 à 10h30.

Cyril et son équipe de chroniqueurs seront de retour dès le lundi 6 janvier avec toujours la même formule : 3 débats, des avis émis par des invités et la parole donnée aux auditeurs.

L'autre émission présentée par Cyril, "Le 8/9", se poursuit par contre pendant les fêtes, excepté les jours de Noël et de l'an, et sera présentée pour l'occasion par Julie VanH.