" C'est tout à fait possible de cohabiter, il faut plus de familles d'accueil "

À Bruxelles, les riverains du Parc Maximilien n’en peuvent plus des nuisances causées par les migrants et demandent leur expulsion. La cohabitation avec des réfugiés est possible ou réellement impossible ?

Depuis plusieurs années, des réfugiés se sont installés au Parc Maximilien à Bruxelles par manque de place dans des structures d’accueil. Aujourd’hui, dans La Capitale, les riverains lancent un cri d’alerte : ils n’en peuvent plus. Ils n’osent plus sortir de chez eux de peur de se faire agresser, ils n’osent plus se promener au parc avec leurs enfants de peur d’assister à des scènes pornographiques ou faire face à des personnes ivres, ils ne peuvent plus ouvrir leurs fenêtres en raison des nuisances olfactives causées par les déjections dans les bacs à sable du parc. Le message est clair : ils demandent que le parc soit clôturé et les migrants expulsés.

La cohabitation avec des réfugiés est possible ou réellement impossible ? C’est la question qui était posée ce matin dans " C’est vous qui le dites ".

Selon une personne anonyme, " C’est tout à fait possible de cohabiter. Je ne vois pas où est le problème. Le problème c’est l’incompréhension de certaines personnes. C’est tout à fait normal d’arriver à ce point-là, on est en manque de familles d’accueil. Ça reste des êtres humains. Moi, on me met dans le fond du jardin, et si je ne sais pas rentrer, à un moment donné, il y aura aussi des excréments ! Il faut leur offrir un toit. Je suis prêt à leur offrir un toit. La crainte est due au fait qu’on ne connaît pas ces gens-là, ils ont une couleur de peau différente, il y a des tas de facteurs qui jouent. On doit se serrer les coudes."

À Woluwe-Saint-Lambert, Carla est une famille hébergeuse et pour elle, " ce n’est pas une question de cohabitation. Ils sont obligés de faire ça en public et je vous assure, ça ne les amuse pas. Je connais bien leur détresse. Est-ce que notre état fait bien ses comptes ? Tous les soirs, les familles d’accueil hébergent 300-400 personnes à Bruxelles et en Belgique. Il y en aurait beaucoup plus si l’Etat prévoyait un dédommagement des frais ou un abattement cadastral. Je constate que les réfugiés sont continuellement traqués par la police par des hélicoptères ou des drones pour les mettre dans un centre fermé quelque temps et ça coûte horriblement cher ! "