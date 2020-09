C’est devenu indispensable de filmer le travail de la police partout, tout le temps ?

En région namuroise, une intervention policière filmée par un témoin et diffusée en direct sur les réseaux sociaux a été vue plus de 225 000 fois. Ce matin, dans les éditions de Sudpresse, un représentant de la police explique que c’est devenu très régulier et que les gens attendent de tomber sur une erreur des forces de l’ordre ce qui crée un climat compliqué lors des interventions.

Jackie, une auditrice originaire de Herstal, en province de Liège, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Ce n'est pas indispensable et je trouve ça triste qu'on en arrive là mais je peux comprendre également ceux qui filment... Je respecte beaucoup la profession qui est très difficile, je viens d'un pays où la police n'existe pas et je peux vous dire que sans elle, c'est pénible... Mais il est vrai qu'il existe des bavures et pas qu'aux États-Unis mais aussi chez nous, en Belgique et ce qui est dommage, c'est que c'est que c'est caché et tu. Ce ne sont pas les faits de toute la police mais de quelques uns qui, souvent, confondent autorité et méchanceté/agressivité ; ils ne savent pas s'y prendre et c'est souvent sur des catégories ciblées de la société et c'est vraiment dommage. En plus, s'ils ne sont pas dénoncés par leurs collègues, ces policiers-là continuent à agir de la sorte et ne sont pas sanctionnés."

Jackie admet tout de même que dans le doute, elle préférerait également filmer la scène mais ne la diffuserait pas pour autant sur les réseaux sociaux : "Il ne faut pas que toute la police pâtisse de ça. L'idéal serait que la police change son fusil d'épaule pour ne plus que ça arrive. La police devrait avoir une bodycam sur elle et devrait s'en servir à bon escient. Comme ça, ça ne justifiera plus que la population la filme ! Dans le doute, malheureusement, je filmerais s'il y avait une intervention policière mais je ne diffuserais rien ! J'espérerais juste qu'il y ait un suivi grâce à ma vidéo."