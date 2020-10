Bulle sociale réduite à une seule personne : avez-vous fait votre choix ?

"Je n'ai pas choisi et je ne choisirai pas !"

Simone, une auditrice originaire de Châtelet, dans la région de Charleroi, est intervenue à ce sujet sur antenne : "Je n'ai pas choisi et je ne choisirai pas ! J'ai deux enfants, deux belles-filles et cinq petits-enfants et je ne veux pas avoir à choisir entre eux ! Je ne me vois pas repousser un de mes petits-enfants s'il veut venir me dire bonjour, je trouve cette mesure vraiment débile ! Je ne respecterai pas les gestes barrières avec eux. Une de mes belles-filles travaille dans un grand magasin, elle porte le masque et des gants, travaille derrière un plexiglass et elle voit des centaines de personnes par jour et pourtant, personne n'a été contaminé jusqu'à présent ! Pareil pour mes petits-enfants qui vont à l'école tous les jours."

Ma famille c'est ma famille, je ne choisirai pas et tant pis si je suis contaminée !

Simone se rend compte des risques encourus mais ne compte pas changer son fusil d'épaule lorsqu'il s'agit de sa famille : "Je sais que je ne suis pas infaillible, je fais attention au maximum, quand je sors, je mets mon masque... Mais ma famille c'est ma famille, je ne choisirai pas et tant pis si je suis contaminée ! J'ai 67 ans, je pense que quand on fait attention en dehors de chez soi, on risque déjà beaucoup moins. Je ne vais nulle part mais dans ma famille, pas de gestes barrières entre nous !"