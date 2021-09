Bruno, à propos de l’hommage à Johnny : "Cet homme n’a rien fait"

Une esplanade et statue en hommage à Johnny Hallyday seront inaugurées aujourd’hui à Paris. Ce matin à 10h, la maire de Paris et Laeticia Hallyday dévoileront la statue réalisée en hommage au chanteur. Elle avait déjà fait l’objet de beaucoup de critiques car il s’agit d’un manche de guitare surplombé d’une Harley Davidson. L’esplanade devant la salle de concert où il s’est produit plus de 100 fois sera renommée l’Esplanade Johnny Hallyday. La statue et l’esplanade, c’est le bon hommage pour Johnny ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"Qu’a-t-il apporté à l’humanité ?"

Bruno, un auditeur originaire de Zaventem, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Une esplanade à son nom, pourquoi pas, mais il y a d’autres grands artistes. Imaginez qu’on fasse un "scoubidoubidou" pour Annie Cordy et puis pour tous les artistes, ça n’a pas de sens. On termine où avec tout ça ? Des remix, des reprises etc. C’est sympa pour ceux qui apprécient, mais mettre des statues partout : non. Je suis choqué de l’hommage car cet homme n’a rien fait. Il a gratté une guitare sur laquelle il s’est fait plein d’argent. Mais qu’a-t-il apporté à l’humanité ? De la musique, mais ça n’a pas fondamentalement changé le sens de la planète."

"La statue est là, il la mérite"

Du côté de Liège, Victor n’est pas du même avis : "Ce n’est pas forcément l’hommage idéal mais la statue est là, il la mérite. En France, Johnny a fait gagner de l’argent au pays alors, c’est normal qu’on lui montre du respect. Il vaut mieux faire des statues pour les chanteurs que pour des ministres. Cet hommage on le lui doit, on n’en fait pas trop."

"Pour la carrière qu’il a eue, c’est bien de lui rendre hommage"

Dominique clôture le débat, à Enghien : "C'est assez sympathique de mettre cette guitare au lieu de son portrait. Je ne suis pas une fan inconditionnelle de Johnny mais je l'apprécie comme je pourrais apprécier un autre artiste. Pour la carrière qu'il a eue, c'est bien de lui rendre hommage par ce biais-là. Peut-être que d'autres chanteurs méritent aussi autre chose, mais je pense qu'il a quand même eu une belle carrière. Et si ça peut faire plaisir à ses fans, pourquoi pas. Chacun a son opinion, les goûts et les couleurs… Je pense qu'il fait partie de la culture musicale, et qu'à ce titre-là, c'est justifié."