Brieuc : " Ils n'ont qu'à aller dans des campings ! "

Une riveraine d’un campement de gens du voyage en région liégeoise se plaint du manque d’infrastructures et de prévoyance pour l’accueil de cette communauté.

C’est une riveraine du terrain du Haut des Tawes en région liégeoise qui dénonce la situation dans les colonnes de L’Avenir aujourd’hui. Une quarantaine de caravanes se sont installées sur le terrain, ce qui ne pose pas de problème à cette voisine. Ce qui la dérange c’est le manque de structure et de prévoyance de la ville pour accueillir la communauté. Ils se retrouvent sur un terrain qui peut être boueux en cas de pluie et ne disposent pas de toilettes. Lorsque la riveraine interroge la police à ce sujet, on la renvoie à la ville qui elle-même renvoie à la police… il est à noter qu’aucun terrain spécifiquement dédié à l’accueil des gens du voyage n’existe sur le territoire de la ville.

Près de chez vous, on n’en fait pas assez pour accueillir les gens du voyage ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans " C'est vous qui le dites ! "

À ce propos, pour Brieuc de Watermael-Boitsfort, on en fait déjà assez : " On se trompe un peu de débat parce que depuis le début on dit qu'il n'y a pas d'eau, pas d'électricité,... Je n'ai rien contre les gens de voyage, je suis pour les libertés individuelles. Ils ont fait le choix de vivre de manière nomade, il n'y aucun problème mais alors pourquoi est-ce qu'ils ne s'installent pas dans des campings, dans des endroits qui sont prévus pour ça ? Si moi je décide de voyager, on ne va pas me prévoir un terrain avec de l'eau, de l'électricité,... Et si je décide de vivre sur ma péniche, on ne va pas me prévoir un endroit où je peux accoster ma péniche ".

Concernant les gens du voyage, il y a des réglementations : " Je n'étais pas au courant de ce règlement. Je me demande si cette réglementation a raison d'être. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de leur demander de payer les infrastructures quand ils s'installent quelque part ? Et si c'est déjà le cas, alors pourquoi est-ce que la commune accepte toujours de louer des terrains si après ils sont vandalisés ? Il existe quand même des endroits et, quand il y en a, ça se passe mal. Quand on voit les reportages à la télé, on voit souvent des gens du voyage qui forcent des barrages, s'installent sur des terrains privés,... Je ne pense pas que si on prévoit des terrains, tout va s'arranger. On peut quand même estimer que, si il y a tellement peu de bourgmestre qui mettent à disposition un terrain c'est qu'ils sont un peu réticents. Il n'y a pas de fumée sans feu. À un moment, il faut être un peu sérieux. S'ils reçoivent des subsides pour le faire et qu'ils sont payés pour mettre à disposition un terrain et que tout se passe bien, ils le feraient. C'est qu'il y a un problème... ".