Bpost: pourquoi le nombre d'avis de passage est-il en augmentation ?

Le nombre de plaintes chez bpost pour un avis de passage, laissé par un facteur sans même avoir sonné pour la livraison d’un colis ou d’un recommandé, explose. Pourquoi l’avisage d’office est-il en augmentation ?

De plus en plus de personnes se plaignent que malgré leur présence à la maison, ils découvrent un avis de passage du facteur pour la livraison d’un colis ou d’un recommandé, sans qu’il ait pris le temps de sonner. Le médiateur des services postaux explique dans La DH qu’une catégorie de plaintes spécifiques a été créée tellement l’afflux de réclamations de ce type augmente. Ça s’appelle l’avisage d’office et ce serait moins problématique avec des sociétés privées qu’avec bpost. Comment expliquer que l’avisage d’office est en augmentation ?

Barbara Van Speybroeck, porte-parole de Bpost : "Ce qui n'est pas clair pour nous c'est qu'on se demande si le médiateur, dans ses chiffres, tient compte du fait que Bpost est des plus grands opérateurs en Belgique et qu'on distribue beaucoup de paquets. Entre 2016 et 2017, on a distribué 70% de paquets en plus et chaque jour, nous distribuons un total de 190.000 paquets. C'est donc logique aussi qu'il y ait plus de questions concernant Bpost que pour d'autres. On se pose donc la question de savoir si le médiateur tient aussi compte de la répartition des colis distribués par opérateur postal."

Cependant, ces plaintes n'étonnent pas la porte-parole de Bpost puisqu'au sein de cette société privée, "Nous recevons aussi ce genre de plaintes et de questions. Mais par rapport à nos propres chiffres, on ne voit pas d'explosion. Mais le processus est très clair pour chaque facteur : s'il y a une sonnette, il doit l'utiliser. Le processus est le même pour tous les facteurs, il n'y a aucune excuse pour ne pas sonner si la sonnette est présente et fonctionnelle. Je ne m'explique donc pas ce phénomène. Un facteur qui retourne au bureau avec des paquets sera interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'a pas distribué tous ses paquets. Il n'y a donc aucune raison pour un facteur de ne pas sonner. On a 7000 facteurs chez bpost et la plus grosse partie fait un excellent boulot donc c'est clair, parfois il y a des soucis mais dans ce cas-là on fera un suivi de la plainte."

Enfin, si au sein de PostNL, le facteur touche une sorte de prime bonus lorsque le colis est livré en main propre du destinataire, ce n'est pas le cas chez bpost comme le conclut Barbara Van Speybroeck : "On n'est pas une société privée ; nos facteurs reçoivent un salaire fixe. On attend un bon service envers les citoyens en retour et je suis sûre que la plupart des facteurs font ça très bien."