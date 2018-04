Bpost : les patrons mettraient-ils la pression pour avoir un bonus salarial ?

Les agents de Bpost risquent-ils d’être mis sous pression excessive avec la mise en place d’un bonus pour les membres de la direction, lié à la baisse de l’absentéisme au sein des équipes ?

Dans le journal L’Echo, on apprend aujourd’hui que cette année Bpost a mis en place un bonus à destination de ses dirigeants, à l’exception de sa CEO, qui est lié à la baisse du taux d’absentéisme des équipes. Si les agents sont plus présents, c’est que le bien-être au travail augmente et donc les membre du Comité de direction touchent un bonus… Voilà pour le principe… Est-ce que les agents de Bpost risquent d’être mis sous pression excessive pour que la direction touche un bonus ?

Baudouin Meunier, ancien membre du Comité de direction de Bpost et professeur de management à l’UNamur : " La santé dépend de facteurs aléatoires comme une épidémie de grippe. Elle dépend aussi de facteurs structurels comme la pénibilité du travail, l’âge des membres du personnel. La santé est aussi influencée par la qualité du management pour motiver le personnel et être à son écoute en cas d’absence. Une étude faite à Bpost montre que si on considère les résultats financiers ou commerciaux, la qualité, la productivité ou la satisfaction des clients de services comparables, ils étaient liés à l’absentéisme. Les éléments qui dépendent du management pour atteindre des objectifs de qualité sont également liés à l’absentéisme. C’est une responsabilité managériale comme les autres. Ce n’est pas anormal de mettre l’absentéisme dans l’ensemble des indicateurs dans ce qui font le bonus du management. "

Il n’y a pas plus de risque de mettre la pression sur les travailleurs que sur les autres éléments du bonus des dirigeants : " Il n’y a pas de raison qu’il y ait plus de pression sur l’absentéisme que sur la qualité ou la productivité. Je dirais même, au contraire ! Un absentéisme un peu plus élevé reflète un mal-être au travail, une insatisfaction, un manque de motivation… Le manager qui va lutter contre l’absentéisme va essayer de lutter contre le mal-être de ses employés et il va donc avoir un incitant à ce que les gens soient plus heureux au boulot. "

Baudouin Meunier tient à préciser que tout le monde dispose d'un bonus chez Bpost : " Bpost a une caractéristique assez particulière : à la fin de l’année, selon les résultats atteints par l’entreprise, il y a une distribution d’un bonus à tout le monde. Ce bonus, avec l’augmentation des profits au cours du temps, est devenus tout à fait significatif. Les employés ont droit eux-aussi à une récompense sur les résultats liés à l’entreprise. "