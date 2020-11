Bpost débordée : certains colis devront être retirés en point de retrait, est-ce que ça vous convient ?

"C'est une preuve de solidarité avec des gens qui sont dépassés"

Marie, une auditrice originaire d'Embourg, en province de Liège, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Ça ne me dérange pas de faire une partie du boulot car je vois ça comme étant une preuve de solidarité avec des gens qui sont dépassés... Je fais du télétravail, je ne sors qu'une fois/semaine pour faire mes courses et je commande plus par internet qu'avant. Donc si tout le monde fait comme moi, je comprends qu'ils soient dépassés... Et c'est facile de dire qu'il faut engager et louer des camionnettes mais qui va payer tout ça ?! Et de son côté, le gouvernement demande à bpost de trouver une autre solution mais quand il n'arrive pas à suivre avec les tests Covid, il impose à la population asymptomatique de ne plus se faire tester alors bpost peut faire pareil ; si elle ne suit plus, qu'elle arrête les livraisons et vous verrez ce que ça donne !"

Je veux aider car je suis coupable d'avoir commandé beaucoup plus via le net...

Marie poursuit sur sa lancée et justifie sa position : "C'est simplement une question de solidarité... Et il faut aussi faire en fonction des gens ; certains sont malades et fragiles et ne peuvent pas se déplacer donc si on peut les livrer eux en priorité, je suis d'accord avec ça. Par contre, de mon côté, je veux aider car je ne veux pas que mon facteur fasse un burn-out et ne plus le voir pendant des mois alors que je suis coupable d'avoir commandé beaucoup plus via le net - et même peut-être des choses non-essentielles - donc c'est normal que j'assume et que j'aide un minimum bpost !"