Bertrand : "Ce genre de phrase, c'est pour motiver les élèves!"

Bertrand, un auditeur originaire de Morlanwelz, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "J'ai eu un prof d'histoire qui m'a dit alors que j'avais foiré mon interro sur la Révolution française qui m'a dit : "Heureusement que vous n'êtes pas né à cette époque-là, on vous aurait guillotiné, ça n'aurait rien changé!" ou encore des propos comme : "Vous finirez par pousser des caddies au Cora !" Mais il faut relativiser ! Je n'ai jamais été choqué. Le prof essaye de les motiver en disant : "Vous êtes dans le général, vous allez peut-être faire des études universitaires donc ce n'est pas comme ça que vous allez y arriver!" Et puis, si le prof a de l'humour... Ça ne stigmatise pas l'enseignement professionnel pour autant ! [...] Le terme "gogole", il aurait pu trouver autre chose mais il faut voir le contexte également. Mais je ne pense pas que les élèves aient fait le lien avec gogole et trisomique. Donc en tant que parent, je ne demanderais pas d’explications au prof."

Du côté de Profondeville, Luc, ancien professeur de mathématiques, n'est pas du tout du même avis : "J'ai eu des classes très difficiles dans des quartiers défavorisés et sur 50 minutes de cours, je faisais le gendarme la moitié du temps mais je me suis toujours contenu ! Je n'ai jamais été insultant. Ce n'est pas avec des phrases pareilles qu'on va motiver les élèves ! Ça ne doit pas être dit vis-à-vis des élèves. C'est inacceptable et si on ne sait pas se contenir, il faut changer de métier!"

Enfin, depuis Evere, Christine, elle, soutient le professeur : "Je ne suis pas du tout révoltée et entièrement d'accord avec lui ! Ça peut se dire en classe ! Je ne remets pas en cause les études professionnelles, mes enfants ont été dans le secteur de l'enseignement professionnel et il n'y a rien de dénigrant ! Mais traiter des élèves de "gogole" peut leur mettre une claque de temps en temps ! Un gogole est simplement un gosse qui se prend pour un génie, un petit malin qui connaît tout alors qu'il ne sait même pas écrire une phrase sans faire de fautes d'orthographe ! C'est juste une très mauvaise lecture de la phrase du professeur!"

