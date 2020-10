Bernard de Rochefort : "Ne pas reconfiner est un manque de respect envers le personnel soignant!"

Bernard, infirmier à la retraite, poursuit en colère : "Si j'étais représentant syndical, je déposerais un préavis de grève au niveau des cliniques même si c'est immoral ! Parce que je trouve que la situation actuelle est un manque de respect pour le monde infirmier et médical. Il faut que le confinement soit annoncé ! Le jour où nous n'aurons plus d'infirmiers(ères) et médecins, est-ce que les politiques iront travailler en unité Covid ? Maggie De Block est médecin, elle n'est pas plus ministre et pourtant, elle ne va pas prêter main forte pour autant !"

"Un confinement total n'aidera pas..."

Enfin, on reste en province de Liège, du côté de Fexhe-le-Haut-Clocher, où Nicole, elle, n'est pas pour un reconfinement total : "Je suis hôtesse de caisse dans la grande distribution, on voit tous les jours des gens en détresse... Parfois nous somme le seul contact de certaines personnes âgées... On discute avec elles et on leur dit de prendre soin d'elles... On a aussi des patrons de bar et restaurateurs qui viennent et qui sont en train de tout perdre... Je pense qu'il aurait fallu laisser ces établissements ouverts jusque 21h et peut-être canaliser les gens qui sortent de l'école... Il y a des concentrations de jeunes, qui ne portent pas le masque et ne se rendent pas compte du danger qu'ils représentent une fois qu'ils rentrent chez eux ! Un confinement total n'aidera pas, on est encore plus loin qu'au mois de mars et on voit que les chiffres ne changent pas pour autant... Personne n'a de solution concrète, il faut que les gens soient plus responsables et se rendent compte eux-mêmes de la situation..."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l'émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.