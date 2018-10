Benoît Godart : " Il n'y a plus de raisons d'interdire les camions de dépasser ! "

Alors que c’est interdit aujourd’hui, l’Institut VIAS souhaite que les camions puissent dépasser sur les 2x2 bandes même par temps de pluie. Y voyez-vous un danger ?

Dès le 1er janvier 2019, les camions pourront effectuer des dépassements sur les routes à 2x2 bandes alors que ça leur est aujourd’hui interdit. Le dépassement par temps de pluie sera par contre lui toujours interdit ce qui ne satisfait pas VIAS, l’Agence pour la Sécurité routière, qui estime que cela ne représente pas un danger particulier et qu’en plus, ce type d’infraction est peu contrôlé, cela ne sert donc à rien de la maintenir. Autoriser les camions à dépasser sur les 2x2 bandes par temps de pluie, y voyez-vous un danger ?

Benoît Godart, porte-parole de l'Institut VIAS : " La première chose à savoir, c'est que l'interdiction de dépasser par temps de pluie, elle n'existe qu'en Belgique et pas du tout à l'étranger. Elle n'est donc pas connue par les chauffeurs de camions étrangers qui représentent pourtant la majorité des chauffeurs sur nos routes. Forcément, si elle n'est pas connue, elle n'est pas contrôlée ni respectée de la part de la police. La deuxième chose à savoir c'est que, la proportion d'accidents sur l'autoroute impliquant un camion en cas de précipitations est, en moyenne, de 13%. Par contre, pour les voitures, cette proportion grimpe à 21%. Cette différence montre que les camions sont beaucoup moins sensibles à la pluie que les voitures. C'est dû à la pression des pneus et donc le phénomène d'aquaplanning n'existe pas pour les camions. Troisième chose, tous les camions sont équipés de ce qu'on appelle des bavettes pour réduire les projections d'eau ce qui n'était pas le cas il y a dix ans quand cette loi est entrée en vigueur. Et enfin, dernière chose, il y a dix ans la première bande des autoroutes était remplie d'ornières longitudinales. Aujourd'hui, le réseau routier s'est amélioré, sa qualité aussi et il n'y a plus d'ornières. Ce qui signifie qu'il n'y a plus de raisons d'interdire les camions de dépasser par temps de pluie ".