Béatrice : " Les parents n'écoutent pas et mettent les enfants sur un piédestal "

Une directrice d’école maternelle n’en peut plus, les parents ont de moins en moins de respect, certains sont même violents. Qu’est-ce qui peut bien pousser à être violent avec un instit ou une directrice d’école maternelle ?

C’est une directrice d’école maternelle sur nord-ouest de Bruxelles qui s’exprime ce matin dans La DH. Elle parle de la difficulté du quotidien de son boulot mais surtout de la dégradation des relations avec les parents. Elle constate une vraie évolution négative ces dernières années. Elle a par exemple convoqué un papa pour parler de son enfant difficile et de la volonté de mettre en place un contact avec le centre PMS, il s’est alors levé et a voulu mettre la main sur elle et l’instit. La question pour vous ce matin, qu’est-ce qui peut bien pousser à être violent avec un instit ou une directrice d’école maternelle ?

Béatrice de Thuin est une ancienne éducatrice. À ceux qui deviennent violents parce qu’ils ne se sentent pas écoutés, Béatrice leur répond : " Ce n’est pas pour ça qu’il faut en arriver aux mains. Je crois qu’il y a une agressivité de la part des parents. Je ne dis pas que tous les enseignants sont parfaits. Mais quand je vois des parents parler, l’enfant à toujours raison et on supporte toujours l’enfant quoi qu’il fasse ! "

Depuis 10 ans, Béatrice a constaté une montée de la violence : " La violence est partout. Et la violence à l'école ne cesse d'augmenter. Vis-à-vis à des parents, les enseignants ne sont plus rien. Ceux qui trouvent une place dans le privé partent tellement ils en ont marre de cette violence à l’école. "

Pour Béatrice, il faut que les professeurs tiennent bon et continuent à dialoguer avec les parents.