Avec tant d’offres d’emploi, c’est facile de trouver un job ? C ’est la q uestion que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Il n’y a jamais eu autant d’offres d’emploi depuis 20 ans selon ManpowerGroup. La société vient de publier un baromètre sur les intentions d’embauche et la situation est inédite, presque tous les secteurs recruteront en 2022. Dans la Dh ce matin, on lit que l’explication se trouve dans le ralentissement des activités pendant la crise qu’il faut maintenant rattraper.

Pierre , un auditeur de Liège , est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "C’est facile de trouver du travail. Les gens qui n’en trouvent pas sont juste trop bien payés au chômage. Il faut tout simplement diminuer les allocations de chômage. Dans tous les corps de métier que je traite, nous avons des stagiaires pendant tout un moment, ensuite ils arrêtent car ils gagnent plus d’argent en restant au chômage."

© Zero Creatives – Getty images

De son côté, à Cerfontaine, dans la province de Namur, Serge nous fait part de son opinion : "Je ne trouve pas de travail depuis des mois. Je pense que c’est à cause de mon âge et parce que je n’accepte pas les bas salaires. J’ai 50 ans, j’ai toujours eu un beau salaire et mon chômage est correct. Je peux avoir du travail demain, mais je gagnerais 150 euros de moins qu’au chômage."

Les salaires sont trop bas

"J’ai été habitué à gagner un certain salaire, alors je ne vois pas l’utilité, à 50 ans, de reprendre un travail où je gagne beaucoup moins. Je pense surtout que mon âge fait peur aux employeurs car je recherche dans le domaine de la construction."