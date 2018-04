Aude : "J'aurais pu rentrer une heure plus tard, ça aurait été pareil "

Pour accoucher de son troisième enfant, Kate Middleton n’a passé que 12h à l’hôpital. En Angleterre, les séjours à la maternité sont beaucoup plus courts que chez nous et le suivi médical est poursuivi à domicile. Est-ce que ce modèle qui vous conviendrait en Belgique ?

Kate et William sont parents pour la troisième fois depuis hier, 11h01, le prénom du petit garçon n’est pas encore connu. Sudpresse revient aujourd’hui sur la durée du séjour de Kate à l’hôpital… Elle n’y est restée que 12h. Si cela peut paraître fort court, c’est une habitude en Angleterre de rentrer très rapidement à la maison où un suivi médical est mis en place. Alors que chez nous, depuis plusieurs années, la ministre de la Santé cherche à réduire la durée des séjours à la maternité, est-ce que le modèle anglais vous conviendrait en Belgique ?

Aude de Malmedy a trois enfants et elle est favorable à un court séjour à la maternité : " Tout dépend du cas personnel de chaque personne. Je suis quelqu’un en bonne santé et le bébé aussi. Je suis rentrée le lendemain de mon accouchement. Je suis quelqu’un de très énergique et j’avais envie de retrouver mes deux enfants et mon mari. Quand j’ai accouché, j’aurais pu rentrer une heure plus tard, ça aurait été pareil pour moi. Mais on a d’abord fait tous les tests à mon petit garçon donc je n'ai pas pu partir directement. "

Une auditrice a fait une embolie pulmonaire quatre jours après l’accouchement. Aude comprend l'angoisse de cette maman mais cela aurait pu arriver une quinzaine de jours après. " Chaque cas est personnel. On m’a fait tous les bilans sanguins possibles et imaginables avant de retourner à la maison. Les résultats ont vite été transmis et mon gynécologue m’a laissé repartir directement le jour suivant. Mais ça aurait pu être une semaine après ou dix jours près. Chaque cas est personnel. "