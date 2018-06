Arlette : " C'est hyper dangereux ! "

Parce qu’ils peuvent être très dangereux, Elio Di Rupo, le bourgmestre de Mons, a annoncé que les plateaux de bières en carton seront interdits pendant la diffusion des matchs sur écrans géants sur la Grand-Place.

À Mons, Elio Di Rupo a annoncé qu’un arrêté de police avait été pris pour interdire l’utilisation de plateaux de bières en carton pendant la diffusion des matchs de la Coupe du Monde sur les écrans géants de la Grand-Place, c’est une info à lire dans La Province. Tout part d’un policier blessé durant la ducasse alors qu’un carton a été jeté en sa direction, il a été touché près de l’œil et à la joue. Le bourgmestre de la ville a lui-même assisté au match de lundi et il y a vu plusieurs personnes recevoir ces cartons en plein visage, voilà pourquoi la décision a été prise.

Un carton de bière, ça vous fait peur ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans " C'est vous qui le dites ! "

À ce propos, Arlette de Rochefort a déjà expérimenté le danger potentiel de ces cartons : " Le jour du premier match de la Belgique, j'ai traversé un parc à Rochefort et des jeunes d'une quinzaine d'années jetaient des cartons depuis 15, 20 mètres de haut. J'en ai reçu un au niveau de mes pieds. J'ai juste eu le temps de me retirer sinon je recevais le carton dans ma figure. Je trouve ça hyper dangereux ! C'est quand même quelque chose d'assez puissant puisque ce carton est capable de porter 6, 8 verres. C'est assez consistant ! Les gens qui trouvent ça ridicule, j'ai envie de leur dire que, si ils avaient eu le cas et qu'ils l'avaient attrapé dans le visage ou dans les jambes, ils ne parleraient pas de cette façon ! ".