Après quelques jours de cours, ce masque en classe est-il vraiment dérangeant ?

Deux parents et un enseignement introduisent un recours au Conseil d’État contre le port du masque à l’école. Dans l’article à lire dans La Libre Belgique, ils expliquent via leur avocat que cette mesure est une atteinte à la qualité de l’enseignement, que les enseignants vont devoir fournir trop d’efforts pour se faire comprendre et que du côté des élèves, on va voir apparaître des difficultés de compréhension et d’attention.

"Je trouve ça à la fois risible et irritant!"

Sophie, une infirmière originaire de Wavre, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je trouve ça à la fois risible et irritant ! Au final, ce sont toujours les mêmes professions qu'on entend se plaindre ! Dans le milieu médical, on porte notre masque en permanence depuis bien avant le coronavirus sans discontinuer, parfois durant 8-10 voire 12h d'affilée ! Et on ne les change pas forcément vu la pénurie donc on se retrouve aussi avec des masques humides et irritants, ce n'est pas une partie de plaisir, surtout avec les masques FFP2, mais on n'a pas le choix et nous les portons sans râler !"

Ce n'est juste pas possible d'entendre des choses pareilles... Il y a plein de professions qui portent le masque sans se plaindre!"

Sophie a beaucoup de mal avec ce genre de réaction et souhaiterait que chacun y mette du sien : "Les profs sont toujours épuisés! [...] À partir du moment où on fait passer le message que le masque est une contrainte, que le masque est embêtant, qu'il faut s'en passer, qu'il faut râler et faire valoir ses droits alors à ce moment-là, nos petits jeunes vont forcément être influencés et dire la même chose. Ce n'est pas un souci de faire répéter les choses quand on porte un masque. Si on commence comme ça, alors les hôpitaux vont aussi se mettre en burn-out ! Ce n'est juste pas possible d'entendre des choses pareilles... Il y a plein de professions qui portent le masque sans se plaindre!"