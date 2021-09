Après 40 ans, Abba est de retour : "une bouffée d’oxygène" selon Robert

Robert, un auditeur originaire de Fleurus, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "On parlait depuis deux ans et je suis vraiment content de les retrouver. Depuis hier soir, les deux chansons passent en boucle chez moi. Quand la musique est bonne, on fait son retour quand on veut, ils ont leurs adeptes et ils en auront de nouveaux grâce à leurs nouveaux titres. C’est une bouffée d’oxygène dans la musique de maintenant où il n’y a plus que des lamentations et des gens qui se plaignent de l’actualité. Abba donne envie de réécouter de la bonne musique. Et concernant la tournée en hologramme, j’ai déjà vu Elvis Presley de cette façon, c’était très chouette et c’est pour moi une sorte d’évolution."