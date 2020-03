Appeler une ambulance si l'incident survient hors de l'hôpital, vous comprenez cette règle ?

Pour une dame qui a fait un malaise à seulement dix mètres de l’hôpital de Mont-Godinne, il a fallu appeler une ambulance. C’est la procédure imposée si un incident survient à l’extérieur d’un hôpital. Vous comprenez le sens de cette règle ?

C’est La DH qui raconte ce matin la scène jugée surréaliste par les témoins d’un malaise à Mont-Godinne. Hier, en fin de matinée, une dame âgée fait un malaise à seulement dix mètres de l’entrée, elle est blessée à la tête. Directement, une personne se rend dans l’hôpital pour demander une intervention mais on lui dit d’appeler une ambulance. C’est donc finalement le 112 qui est contacté pour prendre en charge la victime et la déposer quelques mètres plus loin. L’hôpital explique qu’il s’agit d’un protocole imposé sur tout le pays qui oblige à faire appel à une ambulance pour tout incident qui se produit en dehors des murs de l’hôpital. Comprenez-vous le sens de cette règle ?

