Anthony : " C'est une manière barbare pour se faire entendre ! "

Les chauffeurs de taxis manifestent aujourd’hui à Bruxelles, ils annoncent vouloir paralyser la capitale, mettre le ring à l’arrêt dans les deux sens… Est-ce la bonne manière de se faire entendre ?

Les chauffeurs de taxi manifestent contre le nouveau plan de transport rémunéré que la Région bruxelloise et son ministre de la Mobilité, Pascal Smet, veulent mettre en place. Un plan qui, selon eux, légitimerait la présence d'Uber en donnant la possibilité à ses chauffeurs d'obtenir une licence de conduite. Entre 600 et 1000 taxis sont attendus aujourd’hui dans la capitale où les embarras de circulation s’annoncent nombreux, d’ailleurs un chauffeur s’est exprimé à ce sujet ce matin dans nos journaux (EXTRAIT). Paralyser Bruxelles, mettre le ring à l’arrêt dans les deux sens comme cela a été annoncé, est-ce la bonne manière de se faire entendre ?

Anthony de Genappe, ancien chauffeur de taxi, travaille aujourd'hui pour Uber et est contre la manifestation : " Je n’accepte pas du tout. La manifestation de ce matin ne m’empêche pas de travailler mais on a peur de circuler aux alentours des gares parce que les chauffeurs de taxis sont toujours agressifs vis-à-vis de nous ! Nous on travaille juste comme il faut. On a rentré tous nos papiers, on a un numéro de TVA, on a des sélections médicales, on doit avoir des assurances pour les passagers... On toutes les conditions comme un taxi. On paye une licence bruxelloise de 700€ tous les ans. "

Braseros sur le ring, feux à l’entrée des tunnels… Les taxis bloquent l'accès à la capitale. Anthony est très critique sur les méthodes utilisées par les taxis : " C’est une manière barbare ! Ce n’est pas une manière de se faire entendre ! Ils confisquent la liberté des autres personnes alors qu’elles n’ont rien demandé. Ça a toujours été comme dans le milieu des taxis, ce sont des gens qui se croient tout permis ! "