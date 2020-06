Annie d'Anderlecht : "Mon mari est mort du Coronavirus...On devrait emmener voir les gens qui souffrent"

Quand on ne comprend pas, on fixe ses propres règles ? Que lui dites-vous ce matin? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

"Alors moi quand j’entends un c******, il n’y a pas d’autres mots. Je ne sais pas où il a été éduqué. Je ne sais pas ce qu’ils ont comme cerveau mais on devrait les emmener voir les gens qui souffrent comme ça. Elles comprendraient peut-être un peu mieux. Voir des gens intubés dans les urgences et qui n’ont rien fait de mal...Mes deux fils ont perdu leur papa de façon atroce".

Annie , qui habite Anderlecht , a livré un témoignage interpellant ce matin : "Mon mari est mort en avril. Il a attrapé le fameux virus et a souffert. Ça été des vomissements, beaucoup de températures. Il a été embarqué à Érasme où là, il est décédé. On n’a pas pu l'approcher ni lui, ni le cercueil, rien du tout parce qu’il restait contagieux".

Je suis plutôt une militante mais quand il s’agit de la santé, évidemment non, c'est différent… Arrêtons, portons les masques et gardons les distances. Moi, quand je sors ici à Liège, c’est rare les masques".

"Ce sont des égoïstes..."

Enfin, Nanou, une auditrice d'Anderlecht, s'exprime : "Ça ne va pas du tout. Ce sont des jeunes qui n’en font qu’à leur tête. Ils ne pensent qu’à eux. Ils ne pensent pas aux personnes âgées. J’ai 72 ans et je ne tiens pas à mourir pour des petits c*** comme ça, c’est tout. Ce sont des égoïstes. Ça m’énerve énormément et surtout que j’habite à Anderlecht, je vois comment c’est. Dans les rues, les gens ne sont plus les mêmes. Ils sen foutent, ils sont collés l’un à l’autre…C’est énervant".

