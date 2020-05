Anne-Sophie de Floreffe : "C'est inhumain de retourner à l'école dans de telles conditions!"

Bernard De Vos, Délégué général aux droits de l’enfant, s’étonne, dans la DH ce matin, de voir toutes les précautions exigées pour les enfants à l’école alors qu’il y a un consensus au niveau médical pour dire que les enfants souffrent moins du virus. Les règles d’accueil sont trop dures à l’école ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

"Il aurait fallu attendre septembre pour la rentrée" Anne-Sophie, une auditrice originaire de Floreffe, dans la province de Namur, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je suis tout à fait d'accord avec Bernard De Vos ! C'est tout à fait inhumain de reprendre les cours dans de telles conditions. Surtout pour à peine 8 jours maximum d'ici la fin de l'année puisqu'ils y vont alternativement, sauf ceux qui vont à la garderie." "Je ne vois pas bien l'intérêt de toutes ces règles, il faudrait les laisser un peu plus jouer ensemble vu que les risques sont moindres pour eux. Anne-Sophie est institutrice mais actuellement écartée pour des problèmes de santé. Elle a donc une vue d'ensemble différente et en observant ce qui est mis en place, elle ne comprend pas trop : "Je ne vois pas bien l'intérêt de toutes ces règles, il faudrait les laisser un peu plus jouer ensemble vu que les risques sont moindres pour eux. Maintenant, le problème est que les enfants peuvent refiler ce virus à leur entourage donc ça ne va pas non plus. Pour moi, il aurait fallu attendre qu'il y ait des avancées médicales pour ce virus avant de laisser les enfants retourner à l'école. C'est difficile de faire la part des choses entre les deux; les enfants doivent retrouver une vie sociale et en même temps, il faut calculer les risques. Si on avait attendu septembre, ça aurait été bien mieux."

"Je trouve les règles très dures..." Direction à présent Molenbeek-Saint-Jean, où Aurore témoigne : "Ma fille retourne à l'école la semaine prochaine, elle a vraiment envie d'y aller mais j'en avais quand même parlé avec la directrice parce que c'est vrai qu'il n'y a pas un grand intérêt pédagogique vu que ce n'est qu'une fois par semaine mais je pense que les enfants ont besoin de retrouver leur innocence... Ils ne sont pas du tout vecteurs et sont très peu malades alors je comprends que le personnel ait un peu peur et qu'il se protège mais je pense qu'il faut laisser vivre les enfants et les sortir de tout ça." Je pense que la situation actuelle est dure pour les enfants... Aurore poursuit et conclut : "Je trouve que les règles sont dures ; imposer un masque dès 12 ans, en sixième primaire ; on aurait pu l'éviter et seulement l'imposer aux élèves du secondaire parce que c'est très oppressant pour des enfants... Je pense que la situation actuelle est dure pour les enfants, même la distance physique, c'est difficile pour eux parce qu'ils ont été énormément isolés, ont parfois inconsciemment subi l'angoisse de leurs parents donc retourner à l'école devrait un peu les libérer. Or, si on les met encore dans cette psychose, ça perd un peu son intérêt."

