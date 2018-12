Anne : " On a quand même un peu peur de dire vacances de Noël "

Quatre députés MR vont proposer aujourd’hui un texte de loi qui vise à protéger les traditions de saint Nicolas, comme la croix sur la mitre et le père fouettard noir, ainsi que revenir aux anciennes appellations des vacances. Une loi est-elle nécessaire ?

C’est dans La DH que l’on peut lire ce matin que quatre députés MR vont proposer un texte de loi pour préserver les traditions qu’ils estiment faire partie de notre patrimoine. Sont visées par ce texte : les vacances de Toussaint, Noël et Pâques qui sont devenues les vacances d’automne, hiver et printemps mais aussi saint Nicolas et sa croix de même que le père fouettard noir. Jean-Luc Nix, l’un des quatre députés précise " qu’il s’agit de notre histoire et de notre culture, on est en train de tout démanteler ". Une loi est-elle nécessaire ?

Anne d'Oupeye : "Cette loi n’est pas utile, elle va être obligatoire ! Ce n’est plus possible de faire sans. Je vais faire un petit cours d’histoire : Noël est fêté depuis l’an 354, nous fêtons saint Nicolas depuis l’an 352 et depuis l’an 615, nous mettons un sapin de Noël. Pourquoi est-ce qu’en 2018, 1660 an plus tard, on ne peut plus mettre de croix sur la mitre de saint Nicolas. On doit le faire, saint Nicolas est un saint. On doit rester dans la logique des choses. Ce sont nos coutumes, c’est dans folklore, c’est comme ça ! Pourquoi on devrait appeler les marchés de Noël, les plaisirs d’hiver ?! "