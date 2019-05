Anne-Marie : « Je ne donne jamais quand il y a un chien »

Les animaux suscitent la pitié

En Flandre, du côté de Kapelle-op-den-Bos, Jocelyne est énervée quand elle entend parler des animaux comme ça : « Il n’y a pas que les SDF qui utilisent des chiens. Parfois ce sont des faux, ils ont un domicile et ils font la manche en se faisant passer pour des SDF. Il faudrait contrôler toute personne qui fait la manche avec un chien pour vérifier qu’elle est en ordre avec le carnet de vaccination, qu’elle puce le chien et en prenne soin. Il y a des gens qui sont sous la pluie et on prend pitié parce que le chien est en piteux état, drogué. C’est sûr et certain que les SDF sont tellement rejetés à droite et à gauche qu’ils ont besoin d’un chien. Mais il y a des gens qui se mélangent aux SDF et le problème c’est que ce sont des gens qui négligent et qui maltraitent les chiens, et qui n’en ont rien à faire de l’état des chiens ! »

Geneviève de Durbuy admet que la présence d’un animal la pousse à donner de l’argent : « Les SDF, tout le monde s’en fiche. Tant que le chien est bien traité, il n’y a pas de soucis. Moi je donne à la personne si elle a un chien parce que j’ai trois animaux. Je connais une personne qui mendie alors qu’elle peut avoir du travail, là je ne donne pas ! L’animal, c’est efficace pour avoir de l’argent. »