Anne : " Les vétérinaires ne s'intéressent pas au bien-être de l'animal, ils veulent juste s'acheter une villa "

Poly est un poney qui a été maltraité à tel point que les images ont fait le tour du monde depuis le mois de mars dernier. Aujourd’hui Poly recueilli par une association va bien et les responsables de la maltraitance, qui risquaient jusqu’à 100 000€ d’amende et 6 mois de prison, s’en sortent finalement avec un sermon du parquet… La sanction est juste ?

En mars dernier, les images étaient difficiles à croire… On découvrait Poly, ce poney qui vivait dans un box où s’accumulaient 60 cm de fumier ce qui faisait que la tête du poney frôlait le plafond, il était sous-alimenté, il était envahi de vermines et ses sabots non entretenus depuis au moins 10 ans avaient tellement poussés que l’animal avait beaucoup de mal à se déplacer. Recueilli alors par l’ASBL " Animaux en péril ", il a été soigné et est aujourd’hui en pleine forme. On apprend par contre que les responsables de la maltraitance qui risquaient jusqu’à 100 000€ d’amende et 6 mois de prison s’en sortent finalement avec un sermon du parquet… La sanction est-elle juste ?

Anne d'Andenne est scandalisée par la sanction : " J'estime que la justice est à plusieurs niveaux en Belgique et que les juges concernant les maltraitances animales sont trop laxistes et même je-m'en-foutiste. Je suis pour une correction sévère : 6 mois d’intérêts de travaux généraux et 1.000€ par animal maltraité."

Tout le monde s'en fout du bien-être animal, surtout qu'on sait qu'on ne risque rien. C'est bien ce qui choque Anne : " Souvent les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent se mettent en tête d'acheter un animal qui coûte cher pour les soins, l'alimentation... Les vétérinaires, à l'heure actuelle, s'intéressent plus à l'argent qu'aux soins à prodiguer. Certains font construire des villas style château. On vous demande de payer avant d'examiner l'animal et de l'avoir soigner. "