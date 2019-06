Anne : "Les glaciers avec les cloches, c'était beaucoup plus supportable !"

À Amay, un glacier a été agressé à la barre de fer à bord de sa camionnette à cause de sa musique. Le glacier doit-il s’annoncer autrement qu’avec sa musique ?

Dans La Meuse de ce matin, on découvre la mésaventure vécue par un glacier qui circulait à Amay dans le quartier Rorive. Lors d’un précédent passage, un homme avait averti le conducteur qu’il ne souhaitait plus le voir dans le coin et l’avait giflé. Le lendemain, il est accueilli à coups de bout de bois mais arrive à fuir à temps puis samedi, c’est à la barre de fer qu’il a été agressé. Blessé au visage, le conducteur est en arrêt de travail pour plusieurs jours et la camionnette doit être réparée.

Le glacier doit-il s’annoncer autrement qu’avec sa musique ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

À ce propos, pour Anne de Nivelles, il faut supprimer la musique et trouver un autre système : "Moi, j'ai connu le temps des glaciers avec des cloches : ding ding ding ! C'était beaucoup plus supportable, les glaciers passaient beaucoup plus tôt. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est une musique que je ne supporte pas du tout. Quand il passe et qu'il fait beau, ma terrasse est ouverte et je l'entends du bas de la rue. Cela ne fait pas partie du folklore à 21h, à 8h30 non plus et à 9h30 non plus. C'est tolérable jusque 20h maximum, au moment où on peut avoir des desserts mais pas après. Après le journal télévisé, vous avez des séries, des débats, vous avez des choses intéressantes et je suis obligée de fermer mes fenêtres pour pouvoir entendre ce qu'il se passe à la télévision. Pourtant, je suis seule. Ce n'est pas une petite musique, je vous assure que c'est fort. La cloche ne serait pas en continu et en permanence. Dans les années 60, on entendait que le glacier passait et on demandait aux parents d'aller chercher sa glace".

Jean-Marc de Monceau-sur-Sambre tempère : "Cette musique ne m'embête pas personnellement. Moi aussi j'ai été gosse, moi aussi ça me faisait plaisir d'entendre le marchand de glace qui passe. Mais, celui dans ma rue, je l'entends déjà arriver de très loin jusqu'à 11h du soir. Même si c'est 9h, 10h, ça m'est égal mais qu'il baisse un peu la musique. Quand le marchand de glace rentre dans une rue à couloir, il doit quand même bien se dire que ça résonne énormément".