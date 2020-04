Anne de Bassenge : "Je vais passer le difficile cap des 60 ans toute seule..."

"Je me sens seule, trop seule..."

Anne, une auditrice originaire de Bassenge, en province de Liège, est intervenue sur notre antenne pour témoigner de sa solitude durant ce confinement : "Je me sens seule, trop seule... Je vais passer un cap très difficile ; le cap des 60 ans et je me sens seule alors que j'ai une très grande famille... Le cap des 60 ans est un cap difficile à passer - et je pense en plus qu'une fête était prévue - et je vais finalement passer ce cap toute seule. À part mes parents qui ont 85 et 88 ans, personne ne m'appelle..."

Je rêve que ma famille vienne me souhaiter un bon anniversaire, à distance, dans le jardin !

Enfin Anne conclut en faisant part d'un souhait qui lui est cher : "Vous savez de quoi je rêve ? Que ma famille vienne de l'autre côté de mon jardin - sauf mes parents car ils sont trop âgés - avec une grande banderole sur laquelle il serait écrit "Joyeux anniversaire !"... Je ne sais pas pourquoi mais c'est tout ce dont je rêve..."