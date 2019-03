Anne : "Ceux qui ne manifestent pas, c'est un problème d'éducation "

Des chercheurs ont constaté que les classes populaires ne sont pas présentes dans les marches pour le climat. Le climat, c’est une affaire de riches ?

Ce matin dans La Libre Belgique, des chercheurs expliquent avoir récolté des données sur les participants aux différentes marches pour le climat. Quand, dans les médias, il est question des jeunes qui se mobilisent, ils précisent qu’il ne s’agit pas de tous les jeunes et que comme pour les marches ouvertes à tous pour réclamer une meilleure politique climatique, on ne voit pas défiler les classes populaires.

Le climat, c’est une affaire de riches ? C'est la question que l'on vous posait dans " C'est vous qui le dites ".

À ce sujet, Anne de Gembloux estime que " c’est l’affaire de tout le monde et tout le monde devrait se mobiliser. Riches, pauvres, il y a toujours moyen de se débrouiller pour pouvoir aller manifester ! Je fais partie de la classe moyenne et j’ai la chance d’avoir du travail mais j’ai aussi une famille nombreuse, quatre enfants, six petits-enfants et je trouve que c’est important parce que l’avenir, c’est pour eux. Je ne souhaite pas que mes enfants aient un avenir triste par rapport à ça. […] J’ai une fille de 17 ans qui manifeste régulièrement, qui se mobilise, qui se débrouille pour pouvoir aller aux manifestations. Je ne pense pas qu’il y ait un manque d’intérêt de la part de la classe populaire, il y a peut-être un manque de moyens. Je pense qu’il y a toujours moyen de se débrouiller avec du co-voiturage, les transports en commun. Il y a peut-être aussi un problème d’éducation. J’ai toujours éduqué mes enfants dans le bon sens : je leur ai appris à pouvoir se débrouiller, à faire en sorte de pouvoir participer à certaines choses. Je pense qu’il y a aussi une question d’éducation. "

Pour Maria de Waremme, c'est plutôt un manque de moyens qui explique l'absence de la classe populaire : " C’est honteux de diminuer ces gens-là. J’habite dans une région près de Liège, près de Waremme, tout le monde manifeste mais certains parents n’ont peut-être pas l’argent pour leur donner la possibilité de prendre le train pour aller à Bruxelles, pour aller à Namur. Ils sont à Liège, ils le font à Liège. Les élèves qui ne manifestent pas ont peut-être en tête leurs études ce qui n’est pas mauvais non plus, ils ont peut-être peur de rater. Je crois qu’ils sont tous concernés, ce n’est pas nécessaire d’aller manifester pour ça. Il ne faut pas diminuer les classes qui sont un peu plus pauvres. C’est facile de ne pas les voir, ces élèves ne sont pas là ou ils sont à l’école ou les parents n’ont pas les moyens de donner de l’argent pour prendre le train… Que voulez-vous qu’ils fassent ? C’est plutôt une histoire de moyens."

Du côté de Soignies, Jean-Marie de Soignies est persuadés que ce sont les riches qui manifestent : " Dans 15 jours, ces étudiants-là, ils vont prendre l’avion pour aller en Espagne, ils vont chercher le soleil à droite ou à gauche. Ceux qui n’ont pas les moyens de voyager, ils vont rester à leur maison. "

