Anne, caissière : "Bien que j'utilise les self-scan, je suis pour leur suppression !"

Anne, une auditrice et caissière de profession, est intervenue depuis Uccle sur notre antenne : "Je ne pense pas que ce soit envisageable, au contraire, je pense qu'il faut du personnel en caisse. Seuls, des vigiles ne peuvent pas surveiller les vols parce qu'ils y en a beaucoup avec les caisses automatiques. Je suis caissière et je remarque bien ce genre de choses. Bien sûr, ça a un côté pratique, je l'utilise moi-même aussi et dans les zones où on utilise ces self scan, il y a toujours un membre du personnel présents mais ce n'est pas suffisant. Je pense que c'était mieux l'époque où il n'existait que des caisses. Maintenant, moi-même, j'utilise le self-scan quand il il n'y a pas assez de caisses ouvertes et pas assez de personnel. Mais remettre des caisses traditionnelles en place permettra de diminuer le nombre de vols. Parce qu'au scan, une caissière ne peut pas avoir les yeux partout alors qu'à sa caisse, chaque caissière peut tout vérifier correctement."

"Laissez les gens aux caisses et repassons aux caisses traditionnelles !"

Direction Huy où Josiane nous donne, à son tour, son avis : "Je ne saurais pas me rendre aux caisses sans caissier. Déjà quand on change les rayons, il faut courir partout et on une fois à la caisse, on est bousculé par derrière parce que tout doit aller vite. C'est difficile de trouver quelqu'un dans les rayons pour vous renseigner, ils courent partout les caissiers et n'ont plus beaucoup de temps. J'ai utilisé une fois les self-scan mais quand j'ai vu combien cela diminuait l'emploi, cela ne m'a pas plu et j'ai arrêté de les utiliser."

Enfin du côté de Charleroi, Marguerite, 80 ans, n'est pas non plus pour le self-scan : "Quand je suis aux caisses, je suis contente d'être aidée par la caissière pour remplir mes sacs par exemple. Donc je crois que c'est une erreur de supprimer la présence des caissières. Ou alors quand il n'y a pas le prix, la caissière peut simplement appeler un responsable pour avoir l'information mais pas au self-scan. Il faut penser aux personnes âgées dans tout cela. Et puis, aux caisses automatiques, il y en a beaucoup qui trichent. Donc laissez les gens aux caisses et repassons aux caisses traditionnelles."

