Ann De Greef, directrice de Gaia : " Le singe ne voit pas ses congénères, vous trouvez ça normal ? "

Un singe qui vit depuis 17 ans chez ses propriétaires à Tournai risque d’être saisi. Pour les propriétaires, une séparation pourrait tuer le singe. Après 17 ans, faut-il saisir ce singe ? Zelda, un macaque de Barbarie acheté en toute légalité il y a 17 ans pourrait être retiré à ses propriétaires. Dans les colonnes de Sudpresse, on peut lire que l’animal qui vit dans un garage dont une partie est vitrée a été vu par une passante qui a déposé plainte en 2016. C’est suite à cette plainte qu’une saisie est envisagée ce qu’une juge vient de refuser. Il y a déjà eu deux contrôles qui ont débouché sur un avis positif concernant les conditions de détention de l’animal. Les propriétaires estiment qu’une séparation tuerait leur singe qui partage le quotidien de la famille depuis 17 ans et qui est devenu la mascotte du quartier. De son côté, le président de Gaia parle de scandale et annonce des suites dans ce dossier. Après 17 ans dans la famille, faut-il saisir ce singe ? Ann De Greef, directrice de Gaia : " Chez Gaia, on comprend tout à fait que se séparer d’un animal qu’on a depuis 17 ans n’est pas facile et on est persuadé que ce propriétaire aime vraiment cet animal. Mais le problème, c’est qu’un singe a besoin de beaucoup plus que d’être gardé dans un garage dans quelques mètres carrés. "

Cellule pour le bien-être animal : mauvais experts et vétérinaires Gaia pointe un manque de compétence du service pour le bien-être animal : " On ne comprend vraiment pas que le service ait écrit tous ces rapports positifs parce que cela signifie que la cellule pour le bien-être animal ne s’y connaissent pas. On a des rapports d’experts, de biologistes comportementaux qui nous disent tout à fait le contraire. Il s’agit d’un macaque de Barbarie qui vit dans la nature sur des espaces beaucoup plus vaste qu’un garage. " Pour Ann De Greef et d'autres associations, " le service bien-être animal ne se soucie pas des animaux. C’est ce qu’on constate avec d’autres espèces d’animaux. L’histoire se répète à chaque fois. ". Malgré la visite de vétérinaire, Gaia veut saisir le singe car " il y a vétérinaire et vétérinaire qui sont spécialisés dans le comportement des primates. "

Un singe doit vivre avec ses congénères La directrice de Gaia insiste , " on est une association pour la protection animale, faire mourir les animaux n’est vraiment pas notre but ! On a enlevé des dizaines de singes, mâles et femelles, chez des particuliers. Ils ont été confisqués, enlevé et emmenés dans un centre spécialisé de resocialisation de singes qui refait d’un singe un singe. Il a des besoins et vit avec des congénères. Dans ce garage à Tournai, il est tout seul, isolé. Sa famille n’est pas les propriétaires mais ses congénères. Vivre en solitaire le met dans l’incapacité d’exprimer un comportement social réel. " Même si l'association est persuadée que la famille a de bonnes intentions, qu'elle veut prendre soin de cet animal et le fait le mieux possible, il faut saisir le singe : " Il n’a pas la possibilité de voir des congénères, vous trouvez ça normal ? "