Angelo de Herstal : "Le racisme naît de l'ignorance et l'école doit instruire les enfants à ce sujet!"

Cécile Djunga lance un appel à Caroline Désir, ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, pour que la lutte contre le racisme commence dès le plus jeune âge, à l’école. Elle s’est exprimée à ce sujet hier soir sur La Une. La lutte contre le racisme, c’est à l’école que ça se passe ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

"C'est tout à fait le rôle de l'école" Angelo, un auditeur originaire de Herstal, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je la rejoins à 200% ; c'est tout à fait le rôle de l'école ! La première fois que les enfants sont confrontés au racisme, c'est à l'école ! Donc ça commence à la maison mais ces actes sont aussi commis à l'école. Et l'État doit intervenir et imposer à l'école de jouer son rôle d'éducation. L'école doit instruire les gens puisque le racisme est un manque de connaissances et de l'ignorance... Et l'école se doit d'instruire les enfants, ne serait-ce que par l'histoire." Les parents ont également leur rôle à jouer... Angelo pense que les parents ont aussi un rôle à jouer mais que l'école est tout à fait légitime dans cet apprentissage : "On dit que c'est à la maison que ça commence alors que les parents, eux, n'ont pas la formation pour éduquer au racisme bien qu'ils aient un rôle à jouer également. Mais la preuve en est avec ce qui se passe aujourd'hui : ce n'est pas assez fait à la maison. À l'école, il faut éduquer les enfants au sujet du racisme car aujourd'hui encore, il y a plein de choses que les gens font et dont ils ne savent même pas que c'est raciste ! Comme par exemple, le "blackface" (ndlr. le fait de se grimer le visage en noir) et si l'école n'apprend pas le pourquoi du comment, les gens ne le sauront jamais, ça passe par l'apprentissage."

"C'est tout à fait le rôle de l'école" Du côté de Woluwe-Saint-Pierre, Sabine est du même avis et pense que "le rôle de l'école est fondamental. L'école transmet les connaissances mais aussi l'ambition d'éduquer et de sociabiliser les enfants. C'est assez simple, ça se fait avec des outils pédagogiques en fonction de l'âge et de leurs capacités. Néanmoins, pour les enfants nés dans un contexte de préjugés, l'école doit avoir un rôle d'éducation et tenter de faire respecter les règles. Surtout que certains enfants deviennent racistes à cause de leur environnement familial... Donc il est logique de se tourner vers la ministre de l'Éducation, comme le fait Cécile Djunga, car c'est tout à fait le rôle de l'école."

