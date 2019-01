Andrée : " Ils ne sont pas prêts, c'est beaucoup trop tôt... Je suis vraiment contre ! "

Un enfant de 2ème maternelle est dans un état grave après s’être noyé durant le cours de natation hier à Ottignies-Louvain-la-Neuve. La 2ème maternelle, c’est le bon moment pour des cours de natation ?

C’est un véritable drame qui est survenu hier durant le cours de natation d’une classe de 2è maternelle d’une école de Grez-Doiceau qui s’est rendue dans une piscine d’Ottignies Louvain-la-Neuve. Dans des circonstances encore inconnues, un élève s’est noyé et a été emmené à l’hôpital dans un état grave. Ce matin, un soutien psychologique a été mis en place au sein de l’école qui a, déjà hier dans l’après-midi, prévenu tous les élèves et les parents.

La 2ème maternelle, c’est le bon moment pour des cours de natation ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

Pour Andrée de Sprimont, c'est un non catégorique : " Depuis 5h du matin quand j'ai entendu l'info, je ne vis plus. Ma petite-fille habite à Dion donc c'est dans l'entité de Chaumont Gistoux. Elle est en 2ème maternelle alors, je ne sais pas si c'est un petit garçon ou une petite fille mais c'est certainement un copain ou une copine. Elle prend le bus mais elle est tellement petite qu'elle ne sait pas monter dedans donc ce n'est vraiment pas le moment d'emmener des enfants de 2ème maternelle à la piscine, de 1ère primaire oui mais pas de 2ème maternelle. Ils ne sont pas prêts. Elle est dans une classe de 18 élèves. Les 3ème maternelle partent aussi donc ils sont 40 en tout. Ils arrivent à la piscine, on les lâche alors même s'il n'y a que 20 ou 30 cm, si l'encadrement n'est pas là, elle peut se noyer. Son tonton avait quatre ans quand on lui a fait prendre des cours de natation en privé, il était dans un groupe de cinq et il est parvenu à se noyer. C'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. On ne va pas à la piscine en hiver, ils ne savent pas s'essuyer... Non je suis vraiment contre ! ".