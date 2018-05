André : " Il faut faire confiance au médecin, les erreurs sont des cas isolés "

Des urgentistes et médecins se plaignent de l’utilisation du smartphone à l’hôpital car des patients remettent en question leur diagnostic sur base de ce qu’ils lisent sur internet. Pourquoi ne faites-vous pas confiance aux médecins ?

L’utilisation du smartphone à l’hôpital pose plusieurs problèmes, c’est ce que l’on peut lire dans La DH aujourd’hui. Il y a le fait que des patients prennent des photos avec le personnel médical qui se retrouve ensuite sur les réseaux sociaux sans son consentement mais il y a aussi le fait qu’au moment où un médecin pose un diagnostic, il est remis en question parce que les patients surfent sur internet pour analyser eux-mêmes ce dont ils souffrent ou s’inquiètent trop par rapport aux effets secondaires des traitements proposés sur base de la lecture de commentaires trop inquiétants. Pourquoi ne faites-vous pas confiance aux médecins ?

André d’Aubange a une confiance aveugle en son médecin traitant : " Je suis diabétique et quand il a un petit doute, il m’envoie vers un diabétologue et ça se passe bien. Il faut faire confiance au corps médical. Je ne comprends pas les avis négatifs de la plupart des auditeurs. J’ai eu quelques accidents de travail, de sport et de la route. Je ne suis jamais tombé sur des médecins incompétents. J’ai chaque fois été bien soigné. "

Selon André, il n'est pas nécessaire de se renseigner sur internet pour les effets secondaires de médicaments : " Mon médecin traitant me dit quand il n’est pas sûr. Il m’envoie vers un spécialiste et il en discute par après une qu’il a l’avis. Si le médecin est franc avec vous, ça renforce votre confiance. "

André admet que des erreurs peuvent arriver mais l’être humain peut se tromper et ce sont des cas isolés. Il n’y a donc pas de raison d’aller voir sur internet si on a confiance en son médecin.