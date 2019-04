Aline : "Un poussin en vitrine, c'est mignon ! Ce serait plus scandaleux de voir une dame !"

Aline, une auditrice originaire de Fosses-la-Ville, est intervenue sur notre antenne : "Je trouve que c'est mignon de voir ces poussins en vitrine... Ce serait plus scandaleux de voir une dame qui serait obligée de se mettre en vitrine pour pouvoir nourrir ses enfants et pouvoir survivre ! Ces poussins seraient moins bien dans un poulailler où il fait plus froid ! Il n'y a aucune raison d'être choqué. Maintenant, on fait plus pour les animaux que pour les êtres humains... Or, ils sont bien là ces poussins ! Cependant, si c'est un bon magasin, ils n'ont pas besoin de ça pour vendre mais si c'est leur plaisir pourquoi pas!"

"Joli coup de pub !"

Direction Mouscron à présent où Bernard pense qu'il s'agit-là d'un "joli coup de pub! Quand j'étais plus jeune, lorsqu'on achetait pour 1000 francs de marchandise, on recevait un poussin à Pâques tout comme on recevait un poisson rouge le 1er avril. Mais les choses ont évolué depuis... Cependant, l'opération publicitaire est là... C'est juste que ça choque plus maintenant qu'à l'époque. Mais lorsque vous vous rendez dans une animalerie, les hamsters, chatons, chiens, etc. sont aussi exposés dans les magasins et dans des conditions parfois plus délicates. Mais ici, ça ne me dérange pas trop... C'est juste un coup de pub mais les poussins ont à manger et une lampe qui leur donne de la chaleur donc ce n'est pas choquant."

Enfin Jacques depuis Huldenberg nous donne un dernier avis plus radical à ce sujet : "Certes, ça arrête les passants et les enfants mais je trouve ça inutile ! Que vont faire les gens? Ils vont trouver ça dommage mais ne vont pas forcément voir que c'est pour attirer le regard sur les produits qui se trouvent à l'arrière du magasin. Je suis contre ce genre de choses, c'est un mauvais coup de pub ! Même dans de bonnes conditions, je suis contre ; il y a d'autres moyens, ce n’est pas un magasin d'animaux donc ça n'a pas de sens ! Dans le temps, on le faisait mais ce n'est pas une excuse car on faisait n'importe quoi à l'époque ! Et les mentalités ont changé depuis... Il y a d'autres moyens de faire de la pub! Je ne demande pas le retrait de ces poussins mais je demande qu'on ne reproduise plus ce genre de choses."