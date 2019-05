Alexandra : « On ne peut pas ne pas penser que c'est antisémite! »

Alexandra est une auditrice de confession juive originaire d'Auderghem : « Je suis tout à fait d'accord avec la Ligue : il s'agit d'antisémitisme. Ce n'est pas pour glorifier l'homme politique en question qu'on l'a déguisé en rabbin, soyons d'accord... Donc être un rabbin, être juif, ce n'est pas bien ! Et alors, quand il y a une connotation financière... On est blasé dans la communauté juive de cette connotation ! On est tous soi-disant riches ! On aimerait bien l'être mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et souvent, si on a beaucoup de sous, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé tout simplement ! Ce n'est jamais drôle de se moquer d'une communauté ; dire que les juifs sont tous riches et les arabes tous voleurs n'est pas de l'humour! On dit n'importe quoi de nos jours... Pour le moment, il y a une régression des mœurs assez bizarre au lieu d'évoluer. Mais bon, personnellement, j'ai tout entendu, tout vu, je suis blasée ! »

"Il faut arrêter de sortir la carte de la victimisation!"

Direction Uccle à présent où Raphaël partage l'avis d'Alexandra : « Il s'agit clairement de stigmatiser et donc il s'agit d’antisémitisme ! Pourquoi choisir cette image-là ? il y en a plein d'images mais comme par hasard, on choisit celle-là alors qu'on sait que dans le parti MR, il y a quelques juifs. Et on associe l'image du juif qui pique l'argent à ce parti. On est un peu dans un contexte mondialiste où on voit du complot partout et c'est tellement facile de taper sur les mêmes à chaque fois ! On fait un amalgame trop rapide, en quelques secondes à peine ! C'est quand même relativement ignoble, il y a 20 millions d'autres façons de rire ! Et si on avait mis des arabes, on aurait eu des tonnes de plaintes mais à raison aussi ! Le juif est à nouveau l'ennemi visible comme Hitler le nommait et on veut visualiser une cible facile qui n'est finalement pas bien méchante car quand on tape sur le juif, on ne risque rien ou très peu donc on en profite! Mais associer le juif au fait de taxer, c'est aller trop loin. »

Enfin Latifa conclut le débat depuis Leuven et n'est pas du tout du même avis que nos deux auditeurs précédents : « Je trouve ça super drôle ! Je suis musulmane et le premier souvenir que j'ai dans ma jeunesse avec Louis de Funès, c'est Rabbi Jacob : on se marrait, on rigolait, on connait la chanson et on a fait des danses, on a kiffé dessus! C'est de l'humour, ça a été fait dans un contexte privé ! Arrêtez de chercher la petite bête ! Je n'y vois aucune forme d'antisémitisme ! S'ils avaient fait quelque chose sur Jérusalem etc., là d'accord ! Mais ici, il s'agit juste d'une caricature et rien d'autre ! Le président de la Ligue devrait se consacrer à des dossiers bien plus importants... Il faut arrêter de sortir la carte de la victimisation ! Rabbi Jacob, c'est notre pote et je suis musulmane! C'est ce genre de réaction, de la part de la Ligue, qui crée la haine ! C'était sur une page Facebook privée, il n'y a rien de mal ! »

