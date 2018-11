Albert, un gilet jaune : " Il y avait même du C4 pour faire exploser les autopompes… Ils l'ont dit ! "

Le mouvement des gilets jaunes a pris une nouvelle forme depuis hier soir à Feluy : camion en feu, arbres déracinés, autoroute bloquée. C’est l’évolution logique du mouvement ?

Hier dans la journée, les autos-pompes ont délogé les gilets jaunes présents à Feluy avant que le mouvement ne prenne une nouvelle forme dans la soirée. Tout a commencé vers 22h, quand le feu a été mis à des palettes pour bloquer à nouveau l’accès au dépôt de carburant de Feluy. Puis, le feu a été mis à un camion, des arbres ont été déracinés ce qui a forcé les autorités à fermer totalement la E19 dans les deux sens. Les gilets jaunes avaient prévenu : ils ne lâcheront pas tant qu’ils ne sont pas entendus par le gouvernement. Un porte-parole du mouvement précise que des casseurs se sont joints au mouvement. Sans que le message ne soit entendu, c’est l’évolution logique du mouvement ?

Albert, un gilet jaune présent la nuit dernière à Feluy : " Je suis arrivé à 9h sur place, le soir. Il y avait plus de 200 personnes du côté de Total. Mais les casseurs n’avaient pas de gilets jaunes donc ils sont venus spécialement pour affronter la police. Ce qui n’est pas du tout notre cas, nous on est resté pacifistes. C’est eux qui ont allumé le camion, c’est eux qui ont allumé les feux devant Total. Moi, j’étais, toute la nuit, de l’autre côté du pont, du côté des gens pacifistes et non du côté des gens violents. J’ai des enfants, donc je ne veux pas aller là-dedans. Tous les gilets jaunes étaient présents de mon côté. Il n’y a pas de gilets jaunes avec les casseurs. "