Alain : " Si ces parents-là ont eu peur, alors ils doivent avoir peur de tout ! "

À la demande des parents, les élèves de Ham-sur-Heure-Nalinnes ne vont plus à la piscine car le bus des TEC qui les y emmenait ne dispose pas de ceintures de sécurité. Emmener des élèves à la piscine dans un bus sans ceinture, c’est trop dangereux ?

Le 12 mars dernier s’est produit un accident entre un bus à vide et une voiture, c’est à lire dans La Nouvelle Gazette ce matin. Il s’agit du bus des TEC utilisé à Ham-Sur-Heure-Nalinnes pour transporter les élèves à la piscine. Cet accident a fait réagir les parents qui refusent que leurs enfants soient transportés dans un bus sans ceinture, le Collègue communal a donc pris la décision de stopper les transports et les élèves ne vont temporairement plus à la piscine le temps qu’une autre solution soit trouvée.

Emmener des élèves à la piscine dans un bus sans ceinture, c’est trop dangereux ? C'est la question qu'on posait ce matin dans " C'est vous qui le dites ".

Pour Alain de Thuin, c'est impensable de mettre des ceintures de sécurité dans les transports en commun : " Un bus sans ceinture, ce n’est pas du tout dangereux. J’ai deux solutions : que les parents qui ne sont pas d’accord conduisent eux-mêmes les enfants à la piscine ou qu’ils les laissent en garderie à l’école sur le temps de la piscine. Ce n’est pas une raison, parce qu’il n’y a pas de ceinture dans un bus, de priver les enfants d’aller à la piscine. Si ces parents-là ont eu peur, alors ils doivent avoir peur de tout parce qu’avec leur voiture, ils peuvent provoquer un accident ! Ici c’est un bus des TEC qui est réservé pour le transport scolaire mais ce n’est pas toujours le même bus. Le propriétaire d’un bus privé est capable d’équiper son bus comme il l’entend. Ma fille de 19 ans a été pendant des années et des années à la piscine en bus sans ceinture de sécurité et il y a des années et des années que les bus roulent sans ceinture de sécurité. Je ne vois pas pourquoi, maintenant, certains parent peureux ou envieux de chercher noise au bourgmestre de Ham-sur-Heure-Nalinnes viendraient mettre un tollé sur cette histoire. C’est impensable d’en mettre dans les transports en commun. "

À Ham-sur-Heure-Nalinnes, Farah estime qu'il ne faut pas de ceinture dans les bus sauf pour les longs trajets de plus de 20 km: " Il ne faut pas se voiler la face, on a tous été en bus à la piscine sans ceinture et il n’est rien arrivé ! Le bus qui a eu cet accident, il n’était pas en tort, c’est la voiture qui était en tort. Ham-sur-Heure-Nalinnes et Court-sur-Heure, ce sont encore des écoles où ils ont des activités VTT, piscine, bibliothèque… Si on leur enlève ça, ils ne vont plus rien faire, ils vont rester que dans les classes et faire des activités dans les cours. Oui il y a danger, mais le jour où vous aller vous péter un feu dans un bus, qui est-ce qu’on va sauver ? On va tirer à la courte paille ?! Je sauve celui qui fait 20 kilos, je sauve celui qui fait 90 kilos. Est-ce qu’il y a des coupes ceinture dans les bus ? Il n’y en a pas ! Même dans une voiture quand il y a un crash, les ceintures bloquent ! Tous les bus, en cas d’incendie, sont dangereux ! "

Du côté de Waremme, Alain n'est pas d'accord, il faut absolument mettre des ceintures de sécurité dans les bus : " Ils ont le budget, ils achètent des bus électriques ! Donc il faut mettre des ceintures dans tous les bus. Quand les TEC transportent des élèves, c’est archi plein. Alors comment on fait en cas d’accident, si on n’était pas assis ?! Quand ils sont pressés, ils roulent très vite. Je ne laisserais pas mon enfant aller dans un bus sans ceinture. "

